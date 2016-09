Ministério recua de ampliação da jornada

O Ministério do Trabalhou negou que haverá aumento da jornada de trabalho de oito horas diárias e 44 horas semanais. As informações foram divulgadas depois da reação à proposta feita pelo ministro Ronaldo Nogueira, após reunião com sindicalistas nesta quinta-feira. Nogueira dissera que a reforma trabalhista deve ser encaminhada ao Congresso Nacional até o fim deste ano e, entre as medidas em pauta, está a proposta que formalizará jornadas diárias de até 12 horas.

De acordo com o ministério, o que está em estudo é a possibilidade de permitir que convenções coletivas ajustem a forma de cumprimento da jornada de 44 horas semanais da maneira que seja mais vantajosa ao trabalhador. A proposta deve contemplar também a criação de dois novos modelos de contrato: por horas trabalhadas e por produtividade.

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) rejeitou a explicação do ministro e convocou protestos para este domingo em São Paulo contra o que considerou jornada de “trabalho escravo” proposta pelo governo.

Força alerta que Dilma

perdeu apoio popular assim

A Força Sindical diz que “repudia qualquer tentativa de se realizar reformas Trabalhista e Previdenciária que venham a retirar direitos dos trabalhadores”. “As propostas divulgadas mostram que se trata de uma colcha de retalhos, que nada têm a contribuir com a sociedade e com a governabilidade. Ressaltamos que promover mudanças nas legislações previdenciária e trabalhista como parte do ajuste fiscal, aplicando medidas que só resultam em prejuízos para os trabalhadores, é uma forma perversa de fazer com que somente a classe trabalhadora pague a conta pelos desmandos e pelos frequentes erros dos últimos governos”.

A Força ainda alertou que “a antiga ocupante da cadeira do Planalto perdeu grande parte do apoio popular, caindo no descrédito no âmbito político, ao anunciar de não mexeria em direitos ‘nem que a vaca tussa’. Alguns dias depois, Dilma enviou as medidas provisórias 664 e 665, que dificultaram o acesso ao seguro-desemprego, diminuíram o valor das pensões, do abono salarial e do seguro-defeso (pescador)”.

O presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, disse à Agência Sindical que o anúncio de que as reformas serão encaminhadas pelo governo ao legislativo é um gesto “irresponsável” do governo.

Já a Federação do Comércio de São Paulo (Fecomércio-SP), em nota, apoiou a flexibilização da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com ênfase na terceirização e nos acordos coletivo: “A medida é essencial para a geração de empregos e a retomada da economia no país.”