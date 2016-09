Mineração e bancos impulsionam mercado europeu

O índice de principais ações europeias FTSEurofirst 300 subiu 0,38%, a 1.347 pontos. O índice pan-europeu STOXX 600 teve alta de 0,43%, a 342 pontos, depois de atingir os 344 pontos durante a sessão, o seu nível mais alto desde 09 de setembro, ajudado pela alta do setor financeiro.

Os bancos da Zona do Euro ganharam 1,96%, o melhor ganho percentual de um dia em um mês. O espanhol Banco Popular subiu 9,12% depois de informar que vai cortar cerca de 300 agências bancárias, como parte de um plano de reestruturação.

Os mercados europeus se inspiravam nos mercados asiáticos, que receberam bem a decisão do Banco do Japão de adotar uma meta para a taxa de juros de longo prazo. Os investidores também aguardavam a decisão do Federal Reserve sobre os juros, cuja expectativa é de que devem ficar inalterados.

O setor de mineração também teve alta depois que os preços do ouro e do alumínio se elevaram. As ações da Anglo American, da Fresnillo, da Rio Tinto e da Randgold Resources avançaram.

Em Londres, o índice Financial Times avançou 0,06%, a 6.834 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,41%, a 10.436 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 ganhou 0,48%, a 4.409 pontos. Em Milão, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,88%, a 16.349 pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,83%, a 8.758 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 valorizou-se 0,25%, a 4.549 pontos.