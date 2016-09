MG: comércio estima aumento de vendas em setembro

Empresários do comércio varejista de Belo Horizonte esperam encerrar o mês de setembro com um desempenho positivo. É o que indica pesquisa da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado de Minas Gerais (Fecomércio-MG), mostrando que 68,1% acreditam em vendas melhores em relação a agosto. No mesmo período de 2015, esse percentual era de 65,7%. O cenário tem reflexos nos postos de trabalho, uma vez que 93,7% dos entrevistados planejam manter a equipe atual, e 2,8% garantiram que irão ampliá-la.

A Análise do Comércio Varejista é uma avaliação bimestral, com a finalidade de mensurar resultados e expectativas nos negócios. De acordo com a analista de pesquisa da entidade, Elisa Castro, as projeções para setembro foram influenciadas pela evolução positiva de alguns indicadores determinantes, como desaceleração da inflação e crescimento da intenção de consumo, que teve a terceira alta consecutiva.

– Esses fatores, atrelados à proximidade do Dia das Crianças e a ações dos próprios empresários, como liquidações e controle mais rigoroso dos estoques, geram a perspectiva de melhoria no faturamento.

Segundo o estudo, 63,8% dos entrevistados realizariam ações promocionais em setembro, o que aconteceu em 67,8% dos casos no mês anterior. Já a boa gestão dos estoques foi alcançada por 68,5% dos empresários, que afirmaram que terminaram agosto no ponto ideal.

– Esse planejamento adequado da loja é importante, principalmente em momentos de instabilidade da economia, pois permite uma oferta atrativa de produtos, mas sem gastos supérfluos – completa Elisa, que acrescenta que o otimismo para setembro também está pautado nos bons resultados de agosto: o levantamento da Fecomércio-MG revela que 62,8% dos estabelecimentos tiveram desempenho igual ou superior ao de julho. No mesmo período do ano passado, apenas 44,3% conseguiram essa performance. Na análise por segmentos, as melhores perspectivas para o mês atual estão em móveis e eletrodomésticos, no qual 86,2% das empresas projetam expansão do faturamento; artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (81,3%); e equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicações (70%).

CNC reduz previsão de queda de serviços este ano

O volume de receitas do setor de serviços caiu 4,5% em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada hoje pelo IBGE. Pelo quarto mês seguido, todos os cinco grupamentos (serviços de informação e comunicação; serviços profissionais, administrativos e complementares; transportes, serviços auxiliares dos transportes; e outros serviços) de atividades pesquisadas registraram perdas. Além disso, esse foi o 16º recuo consecutivo neste tipo de comparação e o pior resultado para um mês de julho desde o início da pesquisa em 2012.

Por outro lado, na comparação com junho, a alta de 0,7% da série com ajuste sazonal é o segundo maior resultado em um ano e meio nessa base comparativa e o melhor desde o início da reação da confiança do setor de serviços a partir de abril de 2016. Segundo a Fundação Getulio Vargas, a confiança do setor de serviços se manteve próxima a piso histórico até o final do primeiro trimestre deste ano, passando a reagir favoravelmente a partir de abril. Nos últimos quatro meses, esse indicador já acumula alta de aproximadamente 14%. Dentre os cinco grupamentos de atividades, destacaram-se positivamente os serviços prestados às famílias cuja variação do volume de receitas (+3,2%) foi a maior desde agosto de 2014 (+6,3%).

A evolução da confiança e o fechamento menos intenso de vagas no mercado de trabalho, inclusive no setor de serviços, nos últimos meses levaram a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) a revisar de -4,1% para -4,0% sua projeção de variação do volume de receita ao final de 2016. No entanto, a entidade acredita que a lentidão no processo de redução da inflação e a manutenção da atual política monetária contracionista deverão levar o setor a fechar o ano com o seu pior desempenho em termos de volume de vendas desde o início da PMS. De 2012 a 2015, a receita real do setor variou +4,3%, +4,1% e 2,5%, -3,6%, respectivamente.