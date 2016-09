Metrô de SP indenizará passageiro

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) a pagar indenização de R$ 16,5 mil por danos morais a um passageiro que viajou em um trem superlotado no dia 2 de fevereiro de 2012. O advogado Felippe Mendonça foi o autor da ação depois de fotografar a situação do trem no qual embarcou na estação Pinheiros da linha 9 Esmeralda, sentido Grajaú. Por meio de nota, a CPTM informou que ainda cabe recurso para a ação e não comentará o caso.

Uber continua operando em BH

Uma nova decisão liminar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) garantiu ao Uber o direito de seguir operando em Belo Horizonte sem sofrer atos que restrinjam ou impossibilitem a prestação do serviço. Os advogados do aplicativo alegaram que os motoristas parceiros vinham sendo repreendidos no exercício das atividades. A decisão do juiz Paulo de Tarso Tamburini, da última sexta-feira (9), foi disponibilizada nesta segunda-feira (12) no site do tribunal.

PF apura nazismo nas redes sociais

A Polícia Federal deflagrou a Operação Antinazi, com o intuito de combater a difusão de propaganda nazista nas redes sociais. Policiais federais cumpriram mandado de busca e apreensão em Taguatinga, no Distrito Federal. No local, foram apreendidos HD’s, um celular e um computador. O suspeito não foi preso, mas deverá responder pelo crime de veiculação de conteúdo nazista, com pena de dois a cinco anos de prisão, conforme prevê a Lei de Crimes Raciais. De acordo com Código Civil, é proibida a fabricação, comercialização, veiculação ou qualquer outra forma de propagação de símbolos nazistas. As investigações começaram em 2014, após publicações de natureza nazista nas redes sociais.

Cartel de empreiteiras na Petrobras

A força-tarefa de procuradores da Operação Lava Jato denunciou hoje (13) oito pessoas ligadas às empreiteiras Queiroz Galvão e Iesa Óleo e Gás pelos crimes de cartel e fraude em licitação. É a primeira denúncia envolvendo integrantes do cartel de empresas que fraudava licitações na estatal. Na ação, o Ministério Público Federal pede ressarcimento pelos desvios no valor de R$ 105 milhões e US$ 12 milhões para os denunciados ligados à Queiroz Galvão e de R$ 47 milhões, além de US$ 2 milhões, no caso dos envolvidos da Iesa.

Títulos de bancos privados no FGTS

Os bancos privados poderão vender mais títulos para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, assim, levantar mais recursos para financiar a compra da casa própria. O FGTS já compra Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI), lastreados em operações de crédito habitacional, dos bancos. Mas, hoje (13). o Conselho Curador do FGTS aprovou uma medida que facilita a venda desses títulos pelos bancos.

A regra anterior autorizava a venda dos títulos lastreados em financiamentos imobiliários, devendo ser observada a cota mínima de 60% em imóveis novos e, no mínimo, R$ 1,8 bilhão em imóveis enquadrados nos limites da habitação popular. Neste ano, o Conselho Curador do FGTS aprovou a compra de LCI e CRI dos bancos. O investimento autorizado é de R$ 10 bilhões. Ainda faltam R$ 6 bilhões para serem aplicados pelo FGTS.

Aplicativo para denúncias de crimes

Os moradores do Rio de Janeiro pode fazer denúncias de crimes e comunicar emergências policiais por meio de um aplicativo para celulares e dispositivos móveis (tablets). O aplicativo Emergência RJ servirá como um canal alternativo para acesso à Central 190 da Polícia Militar. Segundo o subsecretário de Comando e Controle da Secretaria Estadual de Segurança do Rio, Edval Novaes, o aplicativo facilita o acesso de pessoas com deficiência de fala e de audição à central de denúncias da Polícia Militar.