Mercados europeus fecham em baixa

Os mercados europeus fecharam em leve baixa nesta quarta-feira, revertendo ganhos iniciais diante de quedas nas ações de petróleo e do setor de luxo, com a Bayer terminando abaixo das máximas após acordo de US$ 66 bilhões para comprar a Monsanto.

O índice de principais ações europeias FTSEurofirst 300 recuou 0,08%, a 1.331 pontos. O índice pan-europeu STOXX 600 teve queda de 0,09%, a 338 pontos, com a intensificação das vendas generalizadas do petróleo afetando o setor de energia.

Esse foi o quinto dia de perdas das ações europeias, ampliando a recente fraqueza após as vendas generalizadas nos mercados globais por preocupações com a efetividade da política monetária de bancos centrais.

A companhia de produtos químicos e de saúde Bayer terminou com ganho de apenas 0,3%, depois de ter chegado a avançar 4,7% na sessão quando surgiram as notícias do acordo.

O acordo de US$ 128 por ação foi mais barato do que muitos analistas esperavam, com alguns dizendo que ele ajudará a Bayer a manter sua posição competitiva.

As ações do setor de luxo perderam, com a francesa Hermès recuando 8,8% depois de dizer que não vai mais fornecer uma previsão de crescimento das vendas anuais, a partir do próximo ano, por causa do ambiente comercial incerto.

Em Londres, o índice Financial Times avançou 0,12%, a 6.673 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX caiu 0,08%, a 10.378 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 perdeu 0,39%, a 4.370 pontos. Em Milão, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,05%, a 16.539 pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,25%, a 8.702 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,10%, a 4.552 pontos.