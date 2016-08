Mercado europeu fecha em queda

Os mercados europeus fecharam em queda nesta quarta-feira, pressionados pelas perdas entre os papéis de mineradoras e de energia, embora os bancos tenham ampliado os ganhos recentes diante de rumores de possíveis parcerias no setor.

O índice FTSEurofirst 300 perdeu 0,36%, a 1.352 pontos. O índice pan-europeu STOXX 600 caiu 0,35%, a 343 pontos, afetado pela fraqueza nas ações de mineração e com a queda nos preços do petróleo ampliando a pressão no final da sessão.

Em Londres, o índice Financial Times recuou 0,58%, a 6.781 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX caiu 0,61%, a 10.592 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 perdeu 0,43%, a 4.438 pontos. Em Milão, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,31%, a 16.943 pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,36%, a 8.716 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 valorizou-se 0,03%, a 4.711 pontos.

Bancos

O presidente-executivo do Deutsche Bank, John Cryan, fez um raro apelo público por mais consolidação do setor na Europa nesta quarta-feira, após notícia de que o banco alemão considerou uma fusão com o rival Commerzbank.

O índice bancário da Europa tem tido o pior desempenho setorial até agora neste ano devido a preocupações com a pressão sobre as margens e possíveis déficits de capital em um ambiente de baixo crescimento e juros baixos.

O índice subiu 1,7% nesta quarta-feira, encerrando agosto com alta de mais de 8%, no maior ganho mensal desde fevereiro de 2015, mês em que o índice escalou mais de 10%..

Os bancos europeus continuam se recuperando das fortes perdas registadas em junho, que ficou marcado pelos receios em torno do referendo sobre o Brexit, no Reino Unido (realizado no dia 23 de junho) e dos potenciais impactos do veredito dos eleitores na economia europeia.

Nesse mês, o setor europeu da banca afundou quase 18% para, no mês seguinte, recuperar mais de 6%.

Em agosto, os ganhos foram liderados pelos dinamarqueses Sydbank e Jyske Bank, que subiram 18,3% e 15,76%, respectivamente. Na lista das maiores valorizações estão ainda os suíços Credit Suisse e HSBC, e os britânicos Lloyds e Barclays, uns dos mais castigados pelos receios em torno do Brexit.

Ambos os bancos do Reino Unido subiram mais de 11% este mês, depois de terem registado uma quedasuperior a 24% em junho.

Por outro lado, foram os bancos italianos que mais desvalorizaram em agosto, numa altura em que continuam a ser penalizados devido ao elevado montante de inadimplência.

O Monte dei Paschi, que se prepara para realizar um aumento de capital no valor de 5 bilhões de euros de forma a fazer face aos graves problemas de capitalização da instituição financeira, liderou as perdas com uma desvalorização mensal de 21,61%. Também os italianos Banca Popolare di Milano e UBI Banca desvalorizaram mais de 10%. Na lista das maiores perdas em agosto surge também o português BCP, que deslizou 10,84%.