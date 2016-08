Mercado está confiante que o BC não irá alterar taxa básica de juros

O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC), se reúne hoje e amanhã (31) para decidir a taxa básica de juros (Selic). O mercado está confiante que a taxa deverá ser mantida em 14,25%. O Diretor Executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Associação Nacional dos Executivos de Finanças Administração e Contabilidade (ANEFAC), Miguel José Ribeiro de Oliveira, também acredita na manutenção do índice.

“Mas caso o BC resolva pôr uma elevação na taxa básica de juros por conta da inflação, ainda elevada e acima do teto da meta determinada, seja qual for esta elevação da Selic, bem como uma eventual redução da taxa básica de juros, pouco impacto terá nas taxas de juros das operações de crédito”, explica Oliveira.

Segundo o executivo, considerando todas as elevações ocorridas desde março de 2013 quando o BC começou a elevar a taxa básica de juros, as mesmas já causam grande impacto nas taxas de juros das operações de crédito, uma vez que foram elevadas em patamares bem superiores à elevação da SELIC.