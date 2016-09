Mercado de veículos seminovos tem alta de vendas

Nesta sexta-feira, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) apresentou relatório sobre o comportamento das vendas de veículos seminovos e usados, durante o mês de agosto de 2016. O levantamento nacional mostra que as vendas tiveram um resultado positivo de 5,4%. No oitavo mês do ano, 1.262.691 veículos foram comercializados contra 1.198.227 unidades em julho.

Apesar de mais uma leve reação entre um mês e outro, os valores acumulados neste ano ainda estão 1,8% negativos em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2015, de janeiro a agosto foram comercializados 8.819.276 veículos contra 8.659.963, em 2016.

A Fenauto ressalta que uma tendência que vem se mantendo constante nesse mercado é o aumento pela procura de veículos seminovos com até 3 anos de uso. Nessa categoria, entre os meses citados houve um crescimento de 5,5%. No período acumulado, o crescimento da procura por esse modelo de veículos aumentou novamente, ficando em 24,1%.

Na avaliação do presidente da entidade, Ilídio dos Santos, “apesar de ser um bom resultado, comparativamente com julho, em termos de volume acumulado, ainda temos um saldo negativo, embora menor, em comparação com o mesmo período de 2015. A sensação é que estamos observando um leve movimento de melhora, apesar de ainda estarmos, repito, em terreno com resultados negativos no acumulado do ano. Esperamos que esse movimento positivo prossiga, acompanhando as melhoras de perspectivas na economia.”

Falhas em avaliação geram perdas de R$ 1 bilhão ao ano para concessionárias

As concessionárias brasileiras perdem cerca de R$ 1 bilhão em negócios todos os anos por conta de falhas no processo de captação e avaliação de seminovos e usados oferecidos como entrada para a compra de um carro zero quilômetro.

A estimativa é da AutoAvaliar, plataforma de comercialização de veículos entre concessionárias e lojistas, pertencente ao MegaDealer. De acordo com o sócio-fundador da AutoAvaliar e CEO da MegaDealer, José Rinaldo Caporal, quando o consumidor chega à concessionária para vender o seu usado e comprar um carro zero, sente-se refém da avaliação do vendedor.

– Normalmente, as avaliações são subjetivas e quase sempre desfavorecem o consumidor. Com isso, a concessionária perde a venda de um zero quilômetro. No Brasil, por exemplo, de cada 100 carros avaliados, apenas de 20 a 40 são comprados. No mercado norte-americano, essa taxa está acima de 50 – explica Daniel Nino, sócio-diretor da AutoAvaliar.

Segundo ele, quem quer vender um carro zero, precisa saber trabalhar o carro usado e entender que as relações com o consumidor mudaram.

– Se antes a única referência que havia era a tabela publicada em jornais, hoje essas informações estão literalmente na ponta dos dedos, ou seja, as pessoas costumam acessar a internet pelo celular, em qualquer dia, horário e local para se informar sobre o valor do seu carro. Portanto, ao chegar à concessionária, o consumidor já não aceita qualquer valor pelo seu veículo e vai procurar outra loja que pague um pouco mais pelo seu bem. O poder está na mão do consumidor e quem quer ter um negócio sustentável, precisa entender como esse processo acontece.

Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), mais de 1,2 mil concessionárias fecharam as portas em 2015 e 2016.

Ainda de acordo com a Fenabrave, 178.113 carros foram emplacados em agosto. O Chevrolet Onix continua líder dessa lista, com 12.422 unidades emplacadas no mês, seguido pelo Hyundai HB20, que teve 10.263 veículos emplacados. No terceiro lugar ficou o Ford Ka, que somou 7.043 emplacamentos.