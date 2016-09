Meirelles: participação do Brasil na cúpula do G20 foi um sucesso

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje, em Brasília, ao retornar da China, que a participação do Brasil no encontro de cúpula do G20, grupo das 20 maiores economias do planeta, foi um sucesso e o interesse de investimento no país é muito grande. Meirelles fez parte da comitiva do presidente Michel Temer que foi a Hangzhou participar da cúpula.

– O interesse por investimento no Brasil é muito grande e, portanto, é, de fato, um dado extremamente promissor porque mostra que todos confiam na recuperação do Brasil e estão preparados para considerar a hipótese de investimentos aqui. Existem países que pretendem, inclusive, avançar em negociações comerciais. Em resumo, foi tudo muito bem – destacou.

De acordo com o ministro, a comitiva brasileira apresentou os principais pontos que o país hoje defende, seja no âmbito internacional, na área climática, por exemplo. Seja na área de relações comerciais justas.

– E também levantamos claramente hoje qual a situação do Brasil e o que nós temos feito e o que estamos propondo – a recuperação da economia brasileira. Foi uma participação muito importante – disse.

Segundo Henrique Meirelles, todos – durante a reunião na China – tinham muito interesse em saber o que está acontecendo no Brasil.

– Portanto, foi muito bem e todos muito interessados em entender exatamente qual é a situação e o que está acontecendo na economia brasileira hoje – afirmou.

A Cúpula do G20 teve como tema principal a construção de uma economia mundial inovadora, interdependente e inclusiva. Na abertura do encontro, o presidente da China, Xi Jinping, disse que o G20 deve mudar para se transformar de um fórum de discussão para mecanismo ativo.

Agência Brasil