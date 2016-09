Medicamentos: vendas cresceram acima da média no semestre

No primeiro semestre de 2016, os associados da Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos (Abradilan), alcançaram um faturamento de R$ 7,72 bilhões, representando um crescimento de 11,9%, enquanto o mercado, em média, registrou crescimento 6,9% no mesmo período. Além disso, foram mais de 470 milhões de unidades de medicamentos comercializadas nos primeiros seis meses do ano, de acordo com dados do IMS Health.

Responsáveis pela distribuição de 16,5% das unidades vendidas dos medicamentos no Brasil, e 27% dos medicamentos genéricos, os associados da Abradilan visitam 95% dos municípios do país e atendem 71% das farmácias em todo território nacional.

Segundo Francisco Chagas, presidente da Abradilan, a missão da entidade é contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento do mercado, através da melhoria continua e eficaz dos serviços prestados pelos seus associados.

– Nossas ações de atualização profissional e mercadológica, através de palestras, feira anual, assessoria jurídica têm contribuído para o crescimento expressivo da nossa atuação – destaca Francisco Chagas.