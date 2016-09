Mdic cria Grupo de Trabalho de Simplificação Administrativa

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços instituiu o Grupo de Trabalho de Simplificação Administrativa (GTSA), que tem como objetivo propor alterações normativas e de procedimentos para aperfeiçoar e simplificar normas, ações e processos internos da pasta e de suas entidades vinculadas e supervisionadas. A iniciativa partiu de uma orientação do ministro Marcos Pereira para implementar ações de desburocratização em um curto prazo e destravar o setor produtivo brasileiro. O GTSA será composto por funcionários do Mdic e poderá consultar especialistas e representantes de entidades públicas e privadas a fim de levantar opiniões e informações sobre os objetos de análise.

Exportações de café crescem sobre julho

No último mês agosto, as exportações de café brasileiro apresentaram crescimento, apontaram os dados do relatório mensal produzido pelo Cecafé – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Até o momento da divulgação dos dados, nesta terça-feira (13/9), foram 2.692.282 sacas de café no mês passado, um crescimento de 37% em relação ao mês de julho, quando o país exportou 1.956.116. De acordo com o Cecafé, os números devem ser atualizados nas próximas semanas, já que por conta da greve na alfândega do Porto de Santos não foi possível apurar todo o fechamento do mês de agosto, que traria resultados ainda melhores. Do montante total, 2.362.662 de sacas exportadas foram de café arábica, 39.327 de robusta, 287.916 de solúvel e 2.377 de torrado e moído. Todo esse volume foi responsável por uma receita cambial de US$ 430,481 milhões.

Produção de eletroeletrônico melhora

A produção industrial do setor eletroeletrônico cresceu 2,7% no mês de julho de 2016 em relação a junho deste ano, com ajuste sazonal. Segundo dados da Abinee, com base em informações do IBGE, o desempenho foi superior ao apresentado pela indústria geral (0,1%). Este foi o quinto mês consecutivo de aumento da produção do setor em relação ao mês imediatamente anterior. O crescimento em julho foi puxado pela expansão na produção de bens eletrônicos (5,8%), enquanto a produção de bens elétricos teve alta de 0,6%.

Na comparação com julho do ano passado, entretanto, a retração da produção do setor eletroeletrônico foi de -7,6%. Com o resultado, a queda acumulada na produção industrial do setor, de janeiro a julho, alcançou 17,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Nessa comparação, o mau desempenho permanece mais acentuado do que o da indústria geral (-8,7%) e da indústria de transformação (-8%).

Alto custo da burocracia no setor portuário

Estudo da CNI mostra que prejuízos são causados por demora na liberação de cargas e pelo elevado tempo gasto com documentação. O setor industrial defende a transferência ao setor privado das administrações portuárias e a definição das poligonais. O excesso de burocracia na operação dos portos brasileiros custa muito caro para o país. Elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o estudo As barreiras da burocracia: o setor portuário estima um gasto adicional de R$ 2,9 bilhões a R$ 4,3 bilhões anuais com a demora na liberação de cargas e custos administrativos. As causas da lentidão nas operações portuárias são o tempo gasto com documentação, a redundância de processos e a sobreposição de competências dos órgãos anuentes. O trabalho mostra também que os constantes atrasos nas obras de infraestrutura portuária deixam de gerar mais de R$ 6,3 bilhões de caixa aos investidores.

Venda aos países árabes volta a crescer

Após cinco meses de queda, as exportações do Brasil para o mercado árabe voltaram a subir em agosto. O avanço sobre o mesmo mês do ano passado foi de 17%, de acordo com números do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) compilados pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira. A receita gerada com as vendas foi de US$ 1,2 bilhão no mês passado contra US$ 1 bilhão em agosto de 2015. Desde o começo do ano, as exportações só haviam subido em fevereiro na comparação anual, além de agosto.

As vendas brasileiras para a região foram impulsionadas principalmente pelo açúcar. Os brasileiros faturaram US$ 380 milhões com exportação da commodity para os árabes em agosto, US$ 251,5 milhões acima do valor registrado no oitavo mês do ano passado, quando a venda do produto somou US$ 128,8 milhões. O diretor-geral da Câmara Árabe, Michel Alaby, lembra que em setembro deste ano ocorre o Eíd Al-Adha, festividade que ocorre 40 dias após o Ramadã, e acredita que em função disso os envios de açúcar aumentaram.

ABPA renova parceria com o Japão

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a Embaixada do Brasil no Japão, promoveu semana passada em Tóquio, o Seminário Avicultura e Suinocultura no Brasil – Parceria em Prol da Qualidade e da Segurança Alimentar. Reunindo mais de 60 importadores, jornalistas e autoridades japonesas e do Brasil – entre eles, o embaixador brasileiro no Japão, André Corrêa do Lago – o evento teve como objetivo reforçar a parceria construída ao longo de décadas em prol da garantia de segurança alimentar japonesa.

