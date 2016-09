Ministério da Agricultura contrata instituições interessadas no financiamento para cafezais danificados

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está contratando instituições financeira para atuarem na aplicação de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) na linha de crédito para financiamento de Recuperação de Cafezais Danificados. A linha, que atende aos cafezais atingidos por chuva de granizo, geadas, vendavais ou outros fenômenos climáticos, conta com R$ 20 milhões.

As instituições interessadas deverão encaminhar proposta de contratação dos recursos até o dia 9 de setembro à Secretaria de Política Agrícola do Mapa no endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco D, 5º andar, Edifício Sede, CEP 70.043-900 – Brasília.