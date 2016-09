Maioria dos acordos salariais fica abaixo da inflação em agosto, diz pesquisa

Entre as negociações salariais coletivas com início de vigência em agosto, 51,8% ficaram abaixo da inflação, mostra pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O resultado interrompe a sequência de queda, registrada desde março, nos ajustes abaixo da inflação.

Segundo o coordenador da pesquisa Hélio Zylberstajn, o resultado desfavorável para os trabalhadores é reflexo da situação econômica atual e tem duas causas. A primeira é a inflação acumulada, que ainda está muito alta.

– Uma empresa que se dispõe a repor a inflação tem que dar aumento de 9,6%, o que é muita coisa.

O segundo fator é que o país está em plena recessão, e os sinais de recuperação ainda não se mostraram, disse Zylberstajn, que é professor da Universidade de São Paulo (USP).

– Recessão e inflação alta tiram dos trabalhadores o poder de barganha.

Zylberstajn disse que a pesquisa usa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), referente a famílias com renda de até cinco salários mínimos (R$ 4.400), que ficou em 9,6%. Os dados para o levantamento foram extraídos do Ministério do Trabalho e Emprego.

Do total de 597 negociações, 162 trataram de reajustes e 141, de pisos salariais. Dos acordos que pediam ajustes, 17 resultaram em redução de jornada acompanhada de diminuição de salários, sendo um pelo Programa de Proteção ao Emprego (PPE).

– Dois anos atrás, a gente viva quase o pleno emprego. Então, os trabalhadores conseguiram aumentos reais, acima da inflação. Hoje a situação é inversa. Quando vai se reverter essa situação? Quando a atividade econômica for retomada, o que vai demorar – afirmou Zylberstajn.

De acordo com Zylberstajn, em tempos de recessão, o empregador que oferecer aumento aos funcionários não conseguirá repassá-lo aos preços de seus produtos e serviços, já que o mercado não tem condições de absorver aumentos.

Mobilizações acontecem nesta quinta-feira – CUT, CTB, UGT, Força, NCST, CSP-Conlutas e Intersindical e movimentos sociais realizam amanhã o Dia Nacional de Paralisação, rumo à greve geral.

As centrais realizarão, a partir das 10 horas, em frente à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na Avenida Paulista, uma manifestação contra a retirada de direitos e, principalmente, para reivindicar medidas que estimulem o crescimento da economia.

Os dirigentes sindicais explicam que as propostas anunciadas pelo governo, como as reformas da Previdência e da legislação trabalhista, mostram que mais uma vez querem jogar a conta da crise econômica nas costas dos trabalhadores, que não concordam em pagar mais uma dívida que não contraíram.

– O Brasil precisa voltar a gerar empregos. Ao mesmo tempo em que mobilizamos os trabalhadores, queremos negociar, com governo e empresários, medidas que induzam o crescimento econômico. Não podemos assistir passivamente a luta inglória de 12 milhões de desempregados que passam meses e meses a procura de emprego, sem sucesso – diz o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o deputado federal Paulinho da Força (SD-SP).

Paralisações, atrasos na entrada, assembleias nas portas dos locais de trabalho, passeatas e manifestações ocorrerão durante todo o dia em todo o país. Filiado à CUT, o Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia (SINTPq) participará e organizará mobilizações em sua base de representação.

Em nota assinada por sua Diretoria, o sindicato diz que “os cidadãos brasileiros receberam no último dia 8 a notícia de mais um ataque aos seus direitos com a reforma trabalhista do governo – golpista – de Michel Temer. Segundo o atual ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o governo quer contratos de trabalho com até 12 horas de jornada diária e limite de 48 horas semanais. A reforma prevê ainda contratos de trabalho por produtividade e hora trabalhada, além do modelo vigente por jornada. Não é preciso ser especialista em direito do trabalho ou sindicalista para entender que há em jogo uma flexibilização da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) que atende unicamente a demandas dos empregadores, não dos empregados. Contratos por horas trabalhadas ou produtividade significam contratação por um determinado serviço. O impacto dessas modalidades é aumento na rotatividade para o trabalhador. Mais rotatividade, menos estabilidade, maior dificuldade em contribuir com a previdência, menos direitos.”

E encerra dizendo que “as consequências poderão ainda ser mais drásticas, com perda na qualidade de vida, aumento de doenças ocupacionais e mentais entre a mão de obra assalariada brasileira. Na contramão de processos produtivos ao redor do mundo em que a jornada é reduzida a fim de aumentar a produtividade e a geração de empregos, assistimos ao desmonte dos direitos sociais promovido pelo governo golpista. Regulamentação da terceirização, reforma trabalhista e previdenciária, PL 257 que limita o teto de gasto do governo com saúde e educação. O que está sendo imposto ao trabalhador brasileiro é retrocesso. É perda de direitos para nós e para as futuras gerações, promovida por um governo ilegítimo, que não foi eleito pelo povo, e está comprometido apenas com o empresariado e setor financista do país. O resultado é o caos social e repressão aos movimentos sociais e minorias.”

Com informações da Agência Brasil