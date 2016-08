Maior leilão de vinho do mundo reunirá 79 vinícolas representadas

Nos dias 16 e 17 de setembro, a vinícola da Nederburg, em Paarl, um dos locais mais tradicionais sul-africanos de produção de vinhos de qualidade, será mais uma vez palco para o leilão anual de Nederburg. Em seu 42º ano, o evento é a principal plataforma do país para a venda dos vinhos.

Grupo de juízes deste ano tem presença global e consiste em seis Masters of Wine (MW), o mais alto nível de conhecimento profissional na indústria. Além disso, pela primeira vez, a nova edição do evento conta com parceria de duas casas de leilão, Christie’s e Bonham’s.

Neste ano o tema da cerimônia é Herança – a África do Sul tem uma longa e ilustre história de vinificação e é esse legado, transmitido através de gerações e gerações, que inspirou a seleção dos vinhos.

Promovido pela vinícola Nederburg, uma das principais do país e criada em 1791, a primeira edição do leilão aconteceu em 1975, em conjunto com outras quatro vinícolas. Desde então, o número de participantes é cada vez maior. A coleção 2016 é composta de 73 vinhos tintos, 50 vinhos brancos, quatro Muscadets, 11 vinhos Noble Late Harvest, seis Portos e duas Méthode Cap Classique.

No grupo de 79 vinícolas representadas, tem participantes de estreia como a Bayede!; Fable Vineyard; Glenelly; Jakobs Vinhedos; Vinhos de Kershaw; Kleinood; Seven Springs e Windmeul. Todos serão curados por oito juízes entre eles seis Masters of Wine (MW), oferecendo um amplo painel da vitivinicultura sul-africana. Tim Atkin MW (GB), premiado escritor com 31 anos de experiência, além de jurado será também o orador convidado do evento.

Os consumidores e especialistas, além de degustar a bebida e dar os seus lances, podem também acompanhar, entre um pregão e outro, eventos que valorizam a cultura sul-africana.

O leilão de Nederburg realiza uma ação beneficente, denominada Nederburg Charity, em que parte das vinícolas participantes doa rótulos especiais para a venda e este valor é revertido a instituições. Há 23 anos, este leilão beneficente investe em organizações de caridade locais nas áreas de saúde, desenvolvimento da juventude e educação. Este ano, como na última edição, o valor arrecadado será destinado à Fundação Hope Through Action e ao Centro Breytenbach, em Wellington.