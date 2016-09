Maia: cassação de Cunha era necessária

Um dia após a cassação do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira que o resultado era “o que tinha que ser feito”.

Após ter seu mandato cassado pela Câmara, o ex-deputado responsabilizou o governo do presidente Michel Temer pelo resultado da votação. Para Cunha, o Governo Temer teve responsabilidade na cassação de seu mandato por ter apoiado a eleição de Rodrigo Maia à Presidência da Casa, com ajuda do PT.

O peemedebista negou que tenha a intenção de fazer delação premiada, mas prometeu escrever um livro sobre o impeachment de Dilma Rousseff. O mandato do ex-presidente da Câmara foi cassado no fim da noite de segunda-feira por 450 votos a favor, 10 contra e nove abstenções. Com o resultado, Cunha fica inelegível por oito anos.