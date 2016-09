Lula, o alvo final

Sem encontrar provas ou conseguir delações que envolvessem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no escândalo de corrupção na Petrobras, restou ao Ministério Público usar o apartamento triplex no Guarujá para denunciar Lula no inquérito da Operação Lava Jato.

O procurador da República Deltan Dallagnol afirmou que o ex-presidente era o “comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato”. A denúncia envolve Lula, a esposa dele, Marisa Letícia, e mais seis pessoas.

Apesar de apontado como chefe do esquema, a denúncia lista vantagens que, somadas, totalizariam pouco mais de R$ 3,7 milhões. A investigação apura desvios que somam bilhões de reais.

O presidente do PT, Rui Falcão, disse que a denúncia tem o objetivo de impedir Lula de participar de novas eleições. “Todo o processo é sem prova, um processo em função de delações, e ele tem um objetivo claro, nós declaramos desde o início: trata-se de tentar interditar o presidente Lula, que não cometeu nenhum crime.”, disse Falcão, que participou de reunião do PT na capital paulista, na qual Lula também esteve.

“Eles não veem como suportar uma eleição direta. Depois de um bombardeio de mais de dez anos, ele [Lula] continua liderando as pesquisas”, acrescentou o presidente do PT.

Os advogados do ex-presidente reforçam o discurso: “Não foi apresentado um único ato praticado por Lula, muito menos uma prova”. Eles dizem ainda que, desde o início da Operação Lava Jato, a vida de Lula sofreu uma devassa, mas nada foi encontrado.

A denúncia segue para a 13ª Vara Federal de Curitiba, para apreciação do juiz Sérgio Moro. Caso seja acolhida, Lula, Marisa e os outros denunciados se tornarão réus na operação. A denúncia não está acompanhada de pedido de prisão de Lula.

