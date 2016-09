Os lucros das empresas estatais da China reduziram durante os primeiros sete meses do ano, mostraram os dados oficiais na segunda-feira.

Os lucros caíram 6,5% na comparação anual para 1,31 trilhão de iuanes (US$ 195,8 bilhões) entre janeiro e julho, de acordo com um comunicado do Ministério das Finanças do país.

O ritmo da queda foi menor do que o declínio de 8,5% registrado no primeiro semestre.

Agência Xinhua