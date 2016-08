Lucro da Zhongjin Gold da China quase triplica no primeiro semestre

Beijing – A Zhongjin Gold Corp., uma das principais produtoras de ouro da China, anunciou na segunda-feira que seu lucro quase triplicou no primeiro semestre deste ano, parcialmente devido ao aumento dos preços do metal. O lucro líquido da companhia, de 194 milhões de iuanes (R$ 97 milhões), cresceu 290% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com seu relatório submetido à Bolsa de Valores de Xangai.

A companhia gerou 13,3 bilhões de iuanes em receita nos primeiros seis meses, uma queda anual de 24,8%. O crescimento do lucro se deve principalmente ao aumento dos preços do ouro, corte de custos e a melhora da eficiência.

Impulsionados por mais fracas ações ordinárias e dólar norte-americano e uma economia subjugada de forma geral, os preços do ouro, amplamente considerado como um ativo seguro, subiram neste ano. As ações da produtora caíram 1,21%, para 13,11 iuanes, na segunda-feira.

Agência Xinhua