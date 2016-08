Líder do plano de renascimento de celulares da Nokia deixa empresa

O diretor da divisão da Nokia encarregado pelo plano de renascimento da marca de celulares da companhia está deixando a empresa após dois anos no posto. Ramzi Haidamus está deixando o cargo de presidente da unidade Nokia Technologies, que lida com patentes e novos produtos ao consumidor, incluindo o recente acordo de licenciamento com a HMD Global, que tinha como objetivo levar celulares da Nokia de volta ao mercado. A empresa agora está concentrada em equipamentos para redes de telecomunicações, uma indústria com fraca perspectiva de crescimento, e a divisão Nokia Technologies estava liderando o retorno da empresa na área de produtos voltados a consumidores como forma de diversificar a receita. “Dado o progresso, agora é momento certo para eu explorar novas oportunidades”, disse Haidamus.

Procuradores finalizam investigações na Samarco

Os procuradores estão finalizando investigação criminal a respeito do desastre do rompimento da barragem da Samarco e esperam solicitar à Justiça, no fim de setembro, a acusação de funcionários da empresa, disse Eduardo Aguiar, um dos procuradores envolvidos no caso. A investigação examina suposta negligência que pode constituir acusações de homicídio culposo e possíveis crimes ambientais. “Estamos analisando cada funcionário da Samarco para saber quem tinha o poder para tomar decisões ou evitou a tomada de decisões, aumentando o nível do risco de ruptura da barragem”, diz Aguiar. A Samarco, joint venture entre Vale e BHP, negou qualquer prática irregular.

Google concorrerá com Uber através do Waze

Com planos de lançar um aplicativo de compartilhamento de viagens, o Google deve ser a próxima empresa a competir com o Uber. Segundo informações do Wall Street Journal, um novo projeto do Google, ainda em testes, permite que funcionários do Wal-Mart, Google e Adobe da Califórnia utilizem o Waze para compartilhar viagens e carro, mas com o limite de duas corridas por dia. O Google deve começar a oferecer esse serviço ainda este ano em San Francisco, nos Estados Unidos. A companhia deseja que o novo aplicativo conecte motoristas a pessoas que vão para um mesmo lugar ou direção; ele seria mais semelhante à categoria UberPool. No serviço do Google, os motoristas seriam apenas parceiros da empresa, sem nenhum vínculo. As tarifas que seriam cobradas ainda estão sendo estudadas pela empresa, mas devem ser mais baixas para atrair motoristas.

Companhias têm registros cancelados de ofício

A Superintendência de Relações com Empresas (SEP) da CVM divulgou o cancelamento de ofício do registro das companhias Brazal – Brasil Alimentos S/A, Construtora Beter S/A e Eletrosom S/A (em recuperação judicial), devido à suspensão por período superior a 12 meses. A SEP ressalta que, após o cancelamento de seus registros, as companhias não podem ter os valores mobiliários por elas emitidos admitidos à negociação em mercados regulamentados, quais sejam: balcão organizado, bolsa ou balcão não organizado. A área também destaca que os referidos cancelamentos não eximem as companhias, seus controladores e administradores da responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas anteriormente.