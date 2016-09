Leilão de campos de petróleo terrestre deve ocorrer em fevereiro

O ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho, informou que o governo deve leiloar em fevereiro de 2017 campos terrestres antigos, tipo de leilão mais conhecido como “rodadinha” entre as empresas de petróleo. “Na verdade, esperávamos fazer a ‘rodadinha’ ainda em 2016, mas as diretrizes foram assinadas recentemente e acho difícil que ocorra ainda este ano. Estamos trabalhando para que a primeira seja feita em fevereiro e as outras em meados do primeiro semestre”, disse o ministro.