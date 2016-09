Lava Jato não anda no STF

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu a afirmação do procurador-geral da República, Rodrigo Janot (foto), de que os processos da Operação Lava Jato julgados pelo STF têm um ritmo “mais lento” do que na primeira instância, na Justiça Federal do Paraná.

Mendes afirmou que há lentidão nas investigações na Procuradoria-Geral da República (PGR). “Curitiba é muito mais célere que a PGR, isso é evidente”. “Quantos inquéritos estão abertos que não tiveram denúncias oferecidas? Temos centenas de inquéritos abertos no Supremo, mas quantas denúncias foram oferecidas? Portanto, a lentidão é da Procuradora-Geral da República”, disse o ministro.