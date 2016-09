Laep acusa GP Investiments de negligência com a LBR Lácteos

A Laep, empresa que ficou conhecida por comprar a Parmalat no Brasil, está acusando seu sócio, a GP Investiments, de ter negligenciado a administração da LBR Lácteos – criada para ser uma “campeã nacional do leite”, mas que hoje está em recuperação judicial. A Laep questiona ainda a forma como está sendo conduzido esse processo, pois a companhia estaria sendo liquidada aos poucos. GP e Laep são sócias na Monticiano Participações, a maior acionista da LBR, e estão brigando em um tribunal arbitral, espécie de Justiça privada. A Laep busca indenizações milionárias. Apesar de ser uma briga societária, o que pode estar por trás da disputa é a tentativa da Laep de se antecipar e se proteger das investigações em torno da fusão que criou a LBR, que teve o apoio do BNDES. No ano passado, a CPI do BNDES questionou os R$ 700 milhões que o banco de desenvolvimento desembolsou para promover a união da LeitBom com a Bom Gosto, que deu origem à LBR.

Cosan estuda compra de ativos da Petrobras

A Cosan estuda a aquisição de diversos ativos colocados à venda pela Petrobras, entre eles a BR Distribuidora, líder na distribuição de combustíveis, além de negócios na área de logística e gás, afirmou o presidente do conselho de administração, Rubens Ometto, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. O empresário disse que “tem interesse em tudo” e está aguardando os planos de desinvestimentos da petrolífera. Segundo Ometto, todas as aquisições podem ser “bancadas com recursos próprios”.

Mudanças nos índices

Entrou em vigor nesta segunda-feira a nova carteira do Ibovespa, que marca a saída da Cesp do índice. Mas esta não é a única mudança, e outros índices importantes da Bolsa também sofrerão alterações. No IBrX 100 haverá a retirada da Anima e da Linx, enquanto passarão a integrar o índice a Alpargatas PN, Fleury, Metal Leve e Tupy. Já no IBrX 50, a Bradespar e a TIM deixarão a carteira teórica, enquanto a Energias do Brasil e a Rumo entram no índice.

Oi perto de acordo

Pharol e Nelson Tanure, dois dos maiores acionistas da Oi, estão perto de chegar a um acordo sobre o plano de recuperação da empresa, segundo a Bloomberg. O acordo, que pode prever gestão compartilhada da companhia, ainda não estará refletido no plano de reestruturação que deverá ser apresentado na segunda-feira. Ainda sobre a Oi, a troca de dívida por ações pode fazer com que os detentores de seus bônus atinjam fatia de 70% a 80%, mas faz parte do plano de recuperação judicial a ser apresentado pela companhia.

Pagamento antecipado de debêntures

A Locamerica fará pagamento antecipado de debêntures da 8ª emissão. A empresa adiantará pagamentos da 1ª e 2ª parcelas de amortização programada do valor unitário das debêntures da 2ª série para 13 de setembro, segundo fato relevante. A empresa também fará resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 1ª série da 8ª emissão em 14 de setembro.

Aumento de participação

A Metalfrio informou que Marcelo Faria de Lima aumentou a sua participação, passando a deter 35,29% do capital.