Kantar Media lança modelo híbrido de medição de audiência na Noruega

Em dois anos, a Kantar Media adotará no mercado norueguês o modelo híbrido de medição de audiência de TV e vídeo, ainda inédito no mercado. De acordo com a empresa, o consumo destes conteúdos será mensurado em qualquer lugar onde eles forem acessados. Com o aval do órgão responsável pelo monitoramento e reporte de audiência da Noruega, o serviço funcionará, em princípio, por cinco anos, e poderá ser estendido até 2028.

A Kantar Media mede a audiência out of home na Noruega desde 2014 e a nova tecnologia fará com que os resultados sejam mais apurados, além de permitir que a empresa forneça a medição de audiência em novas plataformas.

O produto abrangerá dois painéis. O primeiro representará 3 mil indivíduos e medirá a audiência de TV ao vivo, Time Shifted Viewing (TSV), que é o conteúdo assistido posteriormente, e vídeo on demand em 150 canais, além de todo o conteúdo de TV e vídeo que for transmitido ou acessado na internet por meio de tablets, smartphones, computadores e dispositivos conectados, dentro ou fora do domicílio. O segundo painel, que terá uma base de 1.500 indivíduos, fará a medição do consumo out of home e utilizará um meter portátil, que mede a audiência enquanto o painelista está fora de casa.