Itaú aumenta tarifas em plena greve dos bancários

A greve de bancários, na qual os bancos propõe um reajuste salarial inferior à inflação, não impediu o Itaú de aumentar as tarifas cobradas dos correntistas. A elevação é pequena – pouco menos de 2% de setembro para outubro. Mas, em um ano, o aumento ultrapassa 9,62%, que é o reajuste reivindicado pelos bancários para repor a inflação.

Segundo dados da Fundação Procon-SP, o pacote padronizado de serviços IV do Itaú subiu 12,5%, para R$ 36, entre junho de 2015 e o mesmo mês de 2016.

Não foi um movimento isolado, nem o que mais afetou o correntista. Na comparação efetuada entre as sete principais instituições financeiras (Banco do Brasil, Bradesco, CEF, HSBC, Itaú, Safra e Santander), referente aos pacotes padronizados I, II, III e IV, o valor médio aumentou em todos, sendo que a maior variação ocorreu no pacote II, com elevação média de 14,89%. A menor alta, no pacote I, foi de 8,83%.

Dados do Banco Central mostram pouca variação nas tarifas cobradas pelos cinco maiores bancos. O Pacote IV varia de R$ 36 (Itaú) a R$ 33,20 (Caixa). Safra e HSBC cobram valores inferiores: R$ 28 e R$ 25,50, respectivamente.