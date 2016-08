Irlanda se prepara para guerra com UE por causa da Apple

A Irlanda irá contestar qualquer decisão contrária aos seus interesses por parte da Comissão Europeia quanto a supostas vantagens fiscais concedidas à Apple em troca de empregos. A Comissão Europeia deverá divulgar esta semana a sua decisão. As autoridades investigaram se a Irlanda deu algum tipo de ajuda ilegal à Apple em troca da criação de empregos no país. Já em 2014, conclusões preliminares apontavam para um “desenho” dos impostos que dava à companhia um impulso financeiro. A Apple negou ter usado algum tipo de artifício fiscal, e a Irlanda está determinada a defender o seu código fiscal corporativo que tem atraído empresas como a Google ou o Facebook para Dublin. O cenário mais pessimista aponta para o pagamento de US$ 19 bilhões por parte da Apple.

Fibria concluiu 50% de obra para expansão

A produtora de celulose Fibria informou nesta segunda-feira que atingiu 50% da obra de expansão de sua fábrica em Três Lagoas (MS) e que mantém a previsão de início da nova linha industrial no quarto trimestre de 2017. O projeto, conhecido como Horizonte 2, ampliará a capacidade da fábrica para 3,25 milhões de toneladas de celulose por ano, por meio da adição de 1,95 milhão de toneladas da nova linha, informou a Fibria em comunicado ao mercado.

Braço da Porto Seguro em fase de captação

A Porto Capital, braço de investimento criado pela seguradora Porto Seguro para a compra de participações em empresas, está em fase final de captação de R$ 400 milhões para investir em companhias de médio porte. Os aportes em aquisições de participações minoritárias começarão a partir de janeiro, afirmaram Aníbal Messa e Frederico Mesnik, cogestores do fundo. A gestora já está em conversas avançadas com pelo menos três empresas para fazer esses aportes. Duas delas têm faturamento de cerca de R$ 60 milhões – uma atua no segmento de produtos para pets e a outra em rastreamento de veículos. A terceira companhia é de tratamento de água e tem receita de cerca de R$ 100 milhões.

Papa recebe Zuckerberg

O papa Francisco se reuniu no Vaticano com o fundador da rede social Facebook, Mark Zuckerberg, num encontro durante o qual as duas personalidades debateram iniciativas de combate à pobreza através do uso das novas tecnologias. A audiência, de acordo com a agência EFE, durou 20 minutos na Casa Santa Marta, a residência oficial papal, e contou ainda com a presença da mulher de Zuckerberg, Priscilla Chan. Segundo uma nota do Vaticano citada pela agência, foi abordado o papel das tecnologias de informação em atenuar a pobreza e fazer chegar uma mensagem de esperança às pessoas, em especial as mais desfavorecidas.

Segurança de dados é aposta da Embratel

Em seu plano de negócios para 2017, a Embratel já definiu que uma de suas maiores apostas será a segurança de dados e combate ao cibercrime. E está se preparando para isso, o que envolve uma ampliação de portfólio e novos conceitos. Essa decisão estratégica chega logo após a companhia passar por várias provas de fogo sem precedentes durante as Olimpíadas realizadas no Rio de Janeiro. E, o que é melhor, com sucesso. Mario Rachid, diretor executivo de Soluções de TI da Embratel, não tem dúvidas de que o mercado vem amadurecendo na questão da segurança de dados. E, inclusive, mudando sua percepção sobre o assunto. “A prevenção de ataques continua sendo uma grande preocupação das empresas, mas elas também estão conscientes de que isso só não é suficiente”.