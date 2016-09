IPC-S tem variação de 0,27% na última semana

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), apresentou variação de 0,27%, 0,07 ponto percentual abaixo da taxa registrada na última divulgação. Na apuração do dia 15 de setembro, cinco das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo alimentação (0,76% para 0,44%), com destaque para o item laticínios, em que a taxa passou de 1,99% para -0,21%.

Segundo os dados, os outros grupos que registraram queda foram educação, leitura e recreação (0,92% para 0,72%), com destaque para show musical (8,25% para 6,04%); despesas diversas (-0,10% para -0,22%), com destaque para cigarros (-0,34% para -0,55%); saúde e cuidados pessoais (0,44% para 0,39%), com destaque para medicamentos em geral (0,16% para 0,08%); e comunicação (0,01% para -0,01%), com a principal contribuição sendo de mensalidade para internet (0,47% para 0,17%).

Os grupos habitação (0,11% para 0,21%), transportes (0,01% para 0,04%) e vestuário (-0,17% para 0,05%) apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. Nessas classes de despesa, as maiores contribuições partiram dos itens tarifa de eletricidade residencial (-0,63% para -0,29%), automóvel novo (0,40% para 0,66%) e calçados (-0,46% para -0,08%), respectivamente.

Agência Brasil