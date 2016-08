Investimento federal reduz ritmo de queda

Depois de terem fechado o primeiro semestre com queda de 12,4%, os investimentos federais – que incluem obras públicas e compra de equipamentos – reagiram em julho e diminuíram o ritmo de recuo no acumulado do ano. No mês passado, essa despesa totalizou R$ 4,5 bilhões, elevando o total investido para R$ 31,2 bilhões nos sete primeiros meses do ano.

Em relação a 2015, os investimentos agora acumulam queda nominal de 3,3% de janeiro a julho. No mesmo período do ano passado, o Governo Federal tinha investido R$ 32,2 bilhões.

As despesas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) totalizaram R$ 2,921 bilhões em julho, totalizando R$ 22,024 bilhões nos sete primeiros meses do ano. O valor é 5,4% inferior aos R$ 23,270 bilhões registrados no mesmo período de 2015.