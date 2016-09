Instituto Masan promove iniciativa em prol da inclusão

O Programa Sementes do Amanhã, do Instituto Masan, levará, no dia 20 de setembro, os alunos da 12ª turma do curso de ajudante de cozinha, para entrarem em contato com a natureza. Os jovens farão uma visita ao Jardim Sensorial, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), e conhecerão um conjunto de flores e plantas raras, que compoem a exuberante beleza do espaço.

O passeio turístico, que também tem o objetivo de estimular o conhecimento, realizará a integração de dois programas do Instituto. No fim do mês agosto, o Jardim Botânico em parceria com a Masan, promoveu o evento Jardim Sensorial para todos, para divulgar o espaço aos atletas paralímpicos e turistas.

O programa Sementes do Amanhã tem como objetivo oferecer capacitação profissional de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, além de promover a inserção desses jovens no mercado de trabalho. Em uma cozinha-escola construída pela Masan, no Centro de Capacitação Profissional (Cecap) do Novo Degase da Ilha do Governador, o projeto oferece curso de ajudante de cozinha.

Já o projeto Eco Atitude, inclui socialmente portadores de deficiência visual e jovens aprendizes, que são capacitados para realizar as atividades do Jardim Sensorial e cuidar de sua vegetação. Os visitantes são convidados pelos deficientes visuais a experimentar a visita guiada, utilizando vendas que ocultam a visão, mas despertam os outros sentidos.