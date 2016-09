Projeto de lei assinado pelo presidente da Alerj, deputado Jorge Picciani, e pelo seu filho, deputado licenciado Rafael Picciani, aprovado pelo Legislativo fluminense, determina que as instituições financeiras que operam com cartões de crédito e débito serão obrigadas a disponibilizar aviso de compras aos seus clientes por meio de mensagem SMS.

Com dinheiro

O presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo (cidade da Região Metropolitana), vereador Diney Marins, deu um reajuste de 48,12%, correspondentes a R$ 231,313 mil, no contrato com a empresa LM Engenharia, para a reforma do prédio do antigo Fórum, onde o Legislativo gonçalense está se instalando. O valor total do contrato, até agora, é de R$ 711,964 mil.

Convênios na Educação

A Prefeitura do Rio assinou e fez a renovação de 21 convênios, através de termos aditivos, sob o controle da Secretaria municipal de Educação, com instituições, creches, associações e centros comunitários, para o próximo ano, no valor total de R$ 21,466 milhões. Todos os convênios foram reajustados acima de 25% do valor em vigor.

Aproveitamento de alimentos

A Câmara Municipal do Rio aprovou lei que reforça a já existente para todo o Estado do Rio e obriga os restaurantes e lanchonetes a reaproveitarem as sobras de alimentos para distribuição às famílias que vivem em situação de risco.

Exame de alcoolemia

O Plenário Barbosa Lima Sobrinho aprovou proposta do líder do PDT e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, deputado Luiz Martins, obrigando o Detran/RJ a dar informações, em seu site na internet, sobre o exame de alcoolemia (etilômetro, etiloteste ou barômetro). A exemplo da data de aferição de cada equipamento pelo Ipem/RJ ou pelo Inmetro, além da validade de aferição de cada equipamento. De acordo com a proposta, nas operações Lei Seca, os agentes deverão entregar aos condutores dos veículos documento hábil que comprove o resultado do teste.

Orçamento participativo

A Câmara Municipal do Rio está discutindo, em suas comissões técnicas permanentes, a possibilidade de participação popular na fiscalização da execução orçamentária da Prefeitura do Rio. A ideia é não permitir a manipulação do orçamento pelos secretários e demais gestores, com a anuência ou não do chefe do Poder Executivo.

Armazenamento de medicamentos

A Secretaria estadual de Saúde prevê gastar, até maio do próximo ano, R$ 23,840 milhões com armazenamento de remédios destinados às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em funcionamento nos municípios da Região Metropolitana.

Recuperação de estradas

A Secretaria estadual de Obras autorizou a liberação de R$ 4,462 milhões para a Fundação Departamento de Estradas de Rodagem (DER/RJ) realizar obras, numa extensão de 28km, nos municípios de Barra do Piraí e Valença, inclusive com a construção de uma ciclovia ligando os dois municípios.

Ronaldo Ferraz

Pereirinha

