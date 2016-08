Instituições do Rio incentivam público para os Jogos Paralímpicos

O Instituto Masan, em parceria com a Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos (Andef), o Consulado Americano, a Secretaria de Estado de Esporte Lazer e Juventude (Seelje) e a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), promove – nesta quarta-feira, a partir das 10h, o lançamento da campanha “Inspire-se no Incrível”, que visa incentivar as pessoas a irem aos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Na ação, as instituições reunirão paratletas, alunos de escolas estaduais, funcionários da Andef e colaboradores e parceiros do Instituto Masan para dar um “abraço” ao campo de futebol da Associação.

A ação será gravada e estas imagens resultarão em um vídeo, que será veiculado nas redes sociais para impulsionar a campanha. Além disso, o Instituto Masan vai doar ingressos das Paralimpíadas para instituições sociais parceiras, como o Instituto Benjamin Constant, para os alunos das escolas estaduais do Rio de Janeiro, para participantes de projetos sociais da Seelje, etc.

No mesmo dia, na parte da tarde, será realizada uma cerimônia na quadra da instituição, em comemoração ao aniversário de 35 anos da Andef. Na ocasião, haverá apresentação de dança em cadeira de rodas e homenagens a paratletas e a representantes da Andef.

Há dois meses, o Instituto Masan firmou parceria com a Andef, uma das maiores entidades de tratamento e assistência para pessoas com deficiência do Brasil, a fim de ampliar, de forma sustentável, o trabalho desenvolvido no atendimento a mais de sete mil pessoas por ano.