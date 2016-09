Informe Socopa 16.09

Mercado – Apesar dos alertas recentes de alguns dirigentes do Federal Reserve, ontem voltou a prevalecer a leitura de que o aumento dos juros norte-americanos deve ficar para mais tarde. Com isso, em Wall Street, o índice Nasdaq subiu 1,47%, acompanhado pelo S&P 500 (+1,01%) e pelo Dow Jones (+0,99%). No segmento doméstico, o Ibovespa terminou com valorização de 1,49%, aos 57.909 pontos.

Economia – A agenda de indicadores sobre a economia dos EUA nesta sexta-feira segue intensa e relevante. Entre esses indicadores, o mercado acompanha a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), do Índice de Confiança de Michigan e dos números sobre o fluxo de capitais líquidos no mês de julho. No Brasil, o destaque desta sexta-feira são os números do IBGE sobre o setor de serviços no mês de julho.

