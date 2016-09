Informe Socopa – 13.09

Mercado – Os mercados de risco continuaram exibindo forte volatilidade nesta segunda-feira, pressionados pela divergência em torno do timing do Federal Reserve (Fed) para subir os juros nos EUA. Em Wall Street, depois de acumular queda superior a 2% na semana encerrada na última sexta-feira, o Dow Jones terminou com alta de 1,32%, aos 18.325 pontos. No segmento doméstico, depois de alternar altas e baixas durante todo o dia, o Índice Bovespa encerrou com valorização de 1,01%, aos 58.586 pontos.

Economia – A sensação de incerteza segue dominando os mercados de risco nesta terça-feira. No exterior, embora a economia da China tenha surpreendido ao reportar crescimento no mês de agosto da produção industrial e vendas no varejo acima do previsto pelo mercado, continua prevalecendo a indefinição em torno do aumento dos juros nos EUA. No Brasil, o governo precisa imprimir maior velocidade na articulação para aprovação das medidas de ajuste fiscal, mas antes será preciso superar a turbulência política que o país vive. Ontem, por exemplo, os deputados decidiram pela cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha, que fica inelegível por oito anos. A votação contou com 450 votos a favor e 10 contra. Entre os indicadores domésticos, destaque para a divulgação dos números sobre as vendas no varejo.

