Inflação para famílias com renda mais baixa acumula taxa de 9,62% em 12 meses

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para famílias com renda até cinco salários mínimos, acumulou em agosto taxa de 9,62% em 12 meses. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa é superior à acumulada pelo INPC em julho (9,56%).

A taxa acumulada do INPC em agosto também é superior ao acumulado pela inflação oficial em agosto (9,97%), medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Considerando-se apenas a variação de preços em agosto, o INPC ficou em 0,31%, abaixo do 0,64% do INPC de julho e do 0,44% do IPCA de agosto.

Em agosto, os alimentos tiveram inflação de 0,28%, enquanto os produtos não alimentícios tiveram aumento de preços de 0,32%.

Agência Brasil