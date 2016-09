Indústria de licor chinês registra melhor lucro, segundo relatório

A rentabilidade dos fabricantes de licor chinês (também conhecido como baijiu) recuperou no ano passado, de acordo com um relatório publicado pela Aliança de Bebida Alcoólica do Mundo na segunda-feira.

A margem bruta dos principais negócios dos fabricantes de baijiu, ou “bebida alcoólica branca”, cresceram para 33,1% em 2015 de 32,1% em 2014, segundo o Relatório de Desenvolvimento Global da Indústria de Álcool 2016, que foi emitido na Exposição Internacional de Bebida Alcoólica, que está realizando em Guiyang, capital da Provícnia de Guizhou, sudoeste da China.

Sua margem de lucro líquido aumentou 14,85%, em comparação com 13,68% em 2014, de acordo com o relatório.

No entanto, o rendimento de vendas da indústria caiu para cerca de 512 bilhões de iuanes (US$ 76,5 bilhões), de 528 bilhões de iuanes em 2014.

Os produtores de baijiu da China registraram uma queda desde 2012 devido a uma campanha de frugalidade nacional que restringe os gastos do governo em banquetes. Em 2012, o lucro bruto da indústria foi 37,9%.

Os produtores tentaram lidar com o desafio ao diversificar os produtos e aproveitar as plataforma de comércio eletrônico.

Vários gigantes de licor chinês registraram crescimento notável de vendas este ano. Entre eles, Kweichow Moutai, que é considerado a “bebida alcoólica nacional”, viu seu lucro líquido aumentar quase 6,7% entre janeiro e agosto em termos anuais, para se situar em 16,4 bilhões de iuanes.

Agência Xinhua