Indústria da Internet promove desenvolvimento da cidade anfitriã da Cúpula do G20

Enquanto cidade anfitriã da Cúpula do G20, programada para arrancar no dia 4 de setembro, Hangzhou está atraindo as atenções da imprensa. A cidade, uma das sete capitais antigas da China, é reconhecida não só pela sua história e cultura, como também pelo potencial de desenvolvimento proveniente da indústria da Internet. Enquanto centro de comércio eletrônico da China, a cidade aloja vários websites de comércio eletrônico e o maior número de empresas pequenas e médias do país.

Hangzhou é também a sede do gigante de comércio eletrônico Alibaba, cujo volume de comércio é quase equivalente ao PIB anual de alguns países desenvolvidos. Mais de 10 milhões de comerciantes e 423 milhões de consumidores fazem uso da plataforma da empresa, cujo volume de transações atingiu um total de 3,09 trilhões de iuanes (R$ 1,55 trilhão).

Nomeada como “Lar do Comércio Eletrônico da China” pela Associação de Comércio Eletrônico da China em 2008, Hangzhou está agora a tornar-se num marco global do e-commerce. Concomitantemente, a cidade ocupa uma posição no topo em termos de pagamentos móveis. De acordo com um relatório conjunto publicado em julho entre um instituto e a Universidade de Pequim, Hangzhou liderou o mercado doméstico em termos do índice de Desenvolvimento das Finanças da Internet.

Com a popularidade dos sistemas de pagamento móvel, algumas pessoas disseram que Hangzhou é uma cidade onde se pode desfrutar de um estilo de vida sem recorrer ao uso de dinheiro físico, pois quase todos os serviços, incluindo refeições, táxis, viagens e compras diárias, podem ser pagos online.

Atualmente, mais de 95% das lojas de conveniência e 98% dos táxis em Hangzhou oferecem opções de pagamento online. Um projeto-piloto de pagamento móvel para ônibus também foi lançado no dia 16 de agosto, e um plano semelhante para o metrô está também sendo elaborado.

Com prioridade atribuída à indústria da Internet, Hangzhou dedica-se às finanças inclusivas, com o objetivo de popularizar o uso de serviços financeiros em infraestruturas, tais como serviços de água, eletricidade e gás.

Dados estatísticos publicados pela Escola Nacional de Desenvolvimento da Universidade de Pequim mostram que Hangzhou, com o seu excelente desempenho em pagamentos móveis, investigação de crédito, serviços financeiros, investimento e seguros, ocupa o primeiro lugar entre 337 cidades chinesas entre 2011 a 2015 em termos de finanças inclusivas.

A economia da informação se tornou em um motor importante para Hangzhou. Com um crescimento anual de 25%, o valor acrescentado da economia da informação em 2015 atingiu 231,38 bilhões de iuanes, contribuindo em para 23% do PIB da cidade.

Qu Pei

Diário do Povo