IPC da China volta a desacelerar em agosto

Beijing – O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da China aumentou 1,3% em termos anuais em agosto, menos que o 1,8% de julho, informou o Departamento Nacional de Estatísticas (DNE) nesta sexta-feira. O percentual de agosto representou uma desaceleração pelo quarto mês consecutivo depois do crescimento de 2,3% em abril, quando o índice atingiu seu ponto mais alto desde julho de 2014. Sobre uma base mensal, o IPC cresceu 0,1% em agosto.

A estatística do DNE Yu Qiumei atribuiu a moderação na inflação aos preços de alimentos. O preço da carne de porco aumentou anualmente 6,4% em agosto, representando uma desaceleração em relação aos 16,1% de julho. Desde janeiro de 2016, o IPC é calculado com uma nova base de comparação e inclui mais produtos e serviços, enquanto reduz ligeiramente o peso dos alimentos.

Preço ao produtor cai menos

O Índice de Preços ao Produtor da China (IPP), que mede os custos dos bens no portão de fábricas, registrou um declínio mais moderado em agosto devido a uma base de comparação baixa, segundo os dados oficiais. O IPP caiu 0,8% em termos anuais em agosto, uma diminuição menor ante 1,7% em julho, informou o DNE.

A leitura marcou o 54º mês consecutivo de declínio, pois a desaceleração econômica e a capacidade excessiva de produção industrial do país exercem influência nos preços. Yu Qiumei atribuiu o declínio mais moderado a uma baixa base no mesmo período no ano passado.

Os preços ao produtor para fundição e laminação de metal ferroso aumentaram notavelmente mais rápido em agosto, enquanto os para fundição e laminação de metais não ferrosos voltaram a crescer.

Nos primeiros oito meses do ano, o IPP caiu 3,2% em termos anuais. Na base mensal, o IPP aumentou 0,2% em agosto.

Agência Xinhua