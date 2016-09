Índice de Preços ao Consumidor da China sobe 1,3% em agosto

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da China, um importante indicador da inflação, aumentou 1,3% em termos anuais em agosto, menos que o registro de 1,8% em julho, informou o Departamento Nacional de Estatísticas (DNE) nesta sexta-feira.

A cifra de agosto representou uma desaceleração pelo quarto mês consecutivo depois do crescimento de 2,3% em abril, quando o índice atingiu seu ponto mais alto desde julho de 2014.

Sobre uma base mensal, o IPC cresceu 0,1% em agosto.

A estatística do DNE Yu Qiumei atribuiu a moderação na inflação aos preços de alimentos.

O preço da carne de porco aumentou anualmente 6,4% em agosto, representando uma desaceleração em relação à cifra de 16,1% de julho.

Desde janeiro de 2016, o IPC é calculado com uma nova base de comparação e inclui mais produtos e serviços, enquanto reduz ligeiramente o peso dos alimentos.

Agência Xinhua