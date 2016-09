Índice ABCR recua 2,8% em agosto ante julho

O Índice da ABCR de atividade referente ao mês de agosto apresentou queda de 2,8% na comparação com julho, considerando dados livres dos efeitos sazonais. O índice que mede o fluxo de veículos nas estradas concedidas à iniciativa privada é produzido pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ACBR), em conjunto com a Tendências Consultoria Integrada. No período, o fluxo de veículos leves recuou 2,3% e o de pesados 2,5%, nessa mesma base de comparação.

– Em agosto, o fluxo reverteu mais que integralmente a elevação do mês anterior (2,1%). O desempenho negativo foi influenciado tanto pelo fluxo de veículos pesados como de leves, visto que ambos apresentaram retração em magnitude. O menor dinamismo dos veículos leves converge com o processo de ajuste do mercado de trabalho, com destaque para a contração do contingente de pessoas ocupadas e para a trajetória de retração dos rendimentos. No fluxo de pesados, apesar do segundo resultado consecutivo de retração, a expectativa é que o ritmo de queda não seja intensificado nos próximos meses. A tendência é de melhora incipiente manifestada por parte dos principais indicadores industriais – afirma Rafael Bacciotti, economista da Tendências Consultoria.

Em relação ao mesmo período de 2015, o índice total caiu 5,3%. Nessa mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves e pesados apresentou queda de 5,0% e 6,0%, respectivamente. Nos últimos 12 meses, o movimento de veículos nas rodovias concedidas registrou retração de 3,3%. Considerando essa mesma base de comparação, o fluxo de veículos leves e pesados apresentou queda de 2,4% e de 6,0%, respectivamente.

No acumulado do ano (janeiro a agosto de 2016 sobre janeiro a agosto de 2015), o fluxo total de veículos apresentou queda de 3,3%. O movimento de leves recuou 2,6%, enquanto o fluxo de pesados apresentou recuo de maior magnitude, 5,5%.

– O resultado reforça a dinâmica predominantemente negativa do fluxo de veículos leves, como se observa pela retração acumulada. A queda dos rendimentos reais associada ao elevado patamar de endividamento das famílias manifestam, em alguma medida, o ambiente de enfraquecimento da demanda doméstica. Por outro lado, a confiança dos empresários industriais e o processo de normalização dos estoques deve contribuir para que o moderado aumento esperado da produção industrial influencie positivamente o fluxo de caminhões.

SP: acidente interdita Rodoanel e deixa três feridos e um morto; pista já foi liberada

Depois de 5h10 de interdição, foi liberada, às 11h, uma das faixas das pistas do trecho Sul do Rodoanel Márcio Covas, onde ocorreu um engavetamento entre duas carretas, dois caminhões, um utilitário e dois carros de passeio, que resultou na morte de uma pessoa e ferimentos em outras três. O acidente ocorreu na altura do km 68, próximo à rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, na região do ABC paulista; 13 viaturas do corpo de Bombeiros e 37 homens da corporação foram mobilizados para o local. No choque, os veículos pegaram fogo e um dos motoristas morreu com o corpo carbonizado. Segundo o Corpo de Bombeiros, em razão deste acidente vazaram de um dos veículos, um caminhão-tanque 25 mil litros de óleo diesel. Técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) estão fazendo a remoção desse produto químico.

Segundo a a SPMar, concessionária que administra a rodovia em decorrência do acidente, todas as faixas de rolamento da pista externa ficaram bloqueadas entre às 6h50 e 11h, causando congestionamento por 12 quilômetros (do km 55 ao 67).

Com informações da Agência Brasil