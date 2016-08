Inadimplência em cheque cai 5,4% em julho

A última edição da Pesquisa Nacional sobre Liquidação de Cheques realizada pelo TeleCheque, serviço oferecido pela MultiCrédito, mostra que a inadimplência nesse meio de pagamento apresentou queda no último mês, ao recuar de 3,33% em junho para 3,15% em julho (queda de 5,4%). Em relação às empresas, a pesquisa revela que a queda do não pagamento de dívidas foi ainda maior, com retração de 3,06% para 2,68% no mesmo período (recuo de 12,41%). Já para pessoas físicas, a redução foi de 3,21%, com a inadimplência passando de 3,42% para 3,31%.

A pesquisa é feita com base nos valores das transações em reais monitorados pelo serviço TeleCheque em diversos segmentos, como alimentação, automotivo, calçados, combustíveis, educação, eletroeletrônicos, joalheria e bijuterias, magazines e lojas de departamentos, máquinas e peças, material de construção, móveis, decoração e artigos para o lar, produtos, saúde, serviços, turismo, entretenimento e vestuário. São monitorados aproximadamente 10 mil pontos de venda distribuídos em 890 municípios do País, com exceção dos Estados do Acre, Rondônia, Amapá, Roraima e Tocantins.

A pesquisa apontou que o valor médio das compras em cheque apresentou variação de apenas 0,6%: de R$ R$ 1.079 em junho para R$ 1.072 em julho.

De acordo com a pesquisa, no Centro-Oeste cresceu o número de cheques honrados entre pessoas jurídicas, ao avançar de 96,64% em junho para 96,85% em julho. No geral o volume honrado cresceu 0,19%, passando de 96,63% para 96,82%. O valor médio gasto foi de R$ 1.707,00.

Na região Nordeste, o valor médio gasto em cheques no Nordeste cresceu 2%: passou de R$ 1.714,00 para R$ 1.749,00. O volume de cheques honrados também teve alta e ficou em 96,89% em julho. Na pesquisa por gênero, quem mais honrou os pagamentos no mês foram as mulheres, com 97,10%, ante 96,09% dos homens.

No Norte, as mulheres lideraram o volume de cheques honrados na Região Norte. Houve crescimento de 4,8% em julho: de 92,74% para 97,23%. Os homens honraram 92,86% dos cheques. O volume gasto por elas foi de R$ 2.207,00, alta de 10%; entre os homens o valor gasto ficou em R$ 2.704,00.

No Sul o volume de cheques honrados por pessoa jurídica permaneceu estável, e ficou em 97,29% em julho. O valor médio de compras realizadas com cheque foi de R$ 663,00.

O Sudeste apresentou avanço de 0,26% no volume de cheques honrados entre os homens: passou de 96,31% para 96,57%. O valor médio gasto por eles foi de R$ 1.017,00. Já as mulheres honraram 96,43% dos pagamentos, e gastaram em média R$ 1.006,00.