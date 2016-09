Impostômetro chega a R$ 1,4 tri nesta sexta-feira às 17h

O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) alcança a marca de R$ 1,4 trilhão às 17 horas desta sexta-feira. Em 2015, esse mesmo montante foi arrecadado cinco dias antes. O valor representa o total de tributos (taxas, contribuições e impostos) pagos pela população desde o início do ano.

De acordo com o presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Alencar Burti, o atraso da marca em 2016 decorre da crise, que faz diminuir o montante arrecadado.

– O Impostômetro aponta que a arrecadação nominal de tributos continua em queda. A confiança do brasileiro parou de piorar, mas ainda está muito baixa, por causa da situação presente, de recessão. Enquanto o consumidor não sentir melhora do momento atual, não irá às compras, mesmo que acredite que a situação vai melhorar em algum momento. E, como nosso sistema tributário recai bastante sobre o consumo, a arrecadação naturalmente cai – detalha Burti.

Ele complementa que, apesar do recuo da arrecadação, o montante pago ao governo continua alto e gera pouco retorno para a população.

O presidente da ACSP e da Facesp chama atenção para o papel do Congresso na retomada do crescimento da economia e, em consequência, na melhora da arrecadação.

– Passado o impeachment, o Legislativo precisa apoiar e debater as medidas do Executivo referentes ao controle dos gastos públicos, o mais rapidamente possível.