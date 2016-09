Imóveis e veículos

O imóvel em bom estado de conservação localizado à Estrada Marechal Mallet, 315, Magalhães Bastos (RJ), com área de terreno de 275m² e área edificada de 165m², de 1984, avaliado em R$ 575.025,00, será vendido em primeiro leilão na quarta-feira (14) às 14h, no Átrio do Fórum da Justiça Federal do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, 243, anexo I, térreo, pelo leiloeiro público oficial Mario Milton Bittencourt Ricart. É composto de uma construção lateral de dois andares, tipo loja; garagem para dois carros; uma edícula com lavanderia e dois banheiros; um jardim e um porão; no primeiro andar um quarto tipo suíte; uma sala com banheiro; um escritório com banheiro; uma cozinha e área. No segundo andar tem dois quartos, dois banheiros e área.

E na quinta-feira (15), no mesmo local, Mario Ricart venderá em segundo leilão independente da avaliação inicial, às 14h10, o imóvel não residencial destinado ao atendimento nas especialidades de ortopedia e fisioterapia, em estado de conservação excelente, sem infiltrações ou rachaduras, por R$ 525 mil. Caracteriza-se por um prédio de dois pavimentos com cobertura em estrutura de laje, piso de cerâmica simples e pintura em massa corrida alternada por revestimento em pedras. O primeiro pavimento é composto por recepção, três consultórios, uma sala de gesso, uma sala de RX, uma sala de curativo, uma sala de fisioterapia e dois banheiros. O segundo andar, cujo acesso ocorre por escada interna de ferro apresenta uma sala de administração, uma sala de faturamento, uma sala de estoque e uma sala de RPG. Há sistema de segurança monitorado por câmeras.

Às 14h será vendida a quantidade de 19.800 cotas da Empresa Pró Alérgico, avaliadas em R$ 9,9 mil; e alguns veículos também serão vendidos nesta oportunidade, em bom e mau estados, oportunidade para interessados. Informações e editais no wesbite www.marioricart.lel.br e no escritório à Avenida Erasmo Braga, 277, grupo 501 e 502, no Centro (RJ).

Arte, design e decoração

Evandro Carneiro, escultor reconhecido pelo belo trabalho e leiloeiro público, fará seu leilão famoso na Zona Sul do Rio na quarta-feira (14) às 19h30 no Atlântica Business Center, sob a organização de Soraia Cals, na Avenida Atlântica, 1130, 7º andar, em Copacabana, com estacionamento pela Av. Princesa Isabel. Serão vendidas as obras de reconhecidos artistas plásticos, como: Maria Leontina, Abelardo Zaluar, Carlos Oswald, Roberto Burle Marx, Bruno Giorgi, Siron Franco, Sylvio Pinto, Di Cavalcanti, Darel Valença Lins, Juarez Machado, Enrico Bianco, Aurelio D’Alincourt, Anna Maria Maiolino, Fayga Ostrower, Rubens Gerchman, Oscar Niemeyer, Sérgio Rodrigues, Ivan Serpa, entre muitos bons artistas. A exposição será desta quinta-feira (8) até terça-feira (13) das 12h às 21h. Informações no website www.evandrocarneiroleiloes.com ou no escritório na Rua Marques de São Vicente, 22 sala 201 na Gávea (RJ).

Arte, antiguidades e joias

Lili, como é conhecida a leiloeira Eucília de Souza Soares, fará seu leilão nesta quarta e quinta-feira (14 e 15) às 19h30. A exposição é apenas virtual e já está online, com catálogo e fotos no website www.lilileiloeira.com.br e as informações também em seu escritório à Avenida das Américas 700, bloco 8, 112, lojas i, j e k, na Barra da Tijuca (RJ). As joias se encontram em cofre bancário por motivo de segurança, não há exposição delas.

