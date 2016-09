Imóveis: consumidor ganha mais espaço na Região Metropolitana do Rio

Estudo realizado pelo portal VivaReal mostra que com o mesmo dinheiro necessário para adquirir um apartamento de dois dormitórios no Rio de Janeiro, é possível morar em unidades em média 76% maiores na Região Metropolitana, segundo levantamento da plataforma de imóveis.

O levantamento tomou como referência os imóveis de dois quartos porque são os mais procurados em todo o país. No Rio, o tamanho médio anunciado desta tipologia é 76 m² e o preço médio do m² é de R$ 6.565. O valor de um imóvel para venda com essas características é de aproximadamente R$ 502 mil. Com a mesma quantia, o comprador consegue morar em um espaço de 161 m² em Duque de Caxias, um ganho de 111%, já que o preço médio do m² no município é de R$ 3.118.

O movimento se repete em outras cidades próximas. Mesmo em Niterói, onde o preço médio do m² (R$ 6.316) é mais próximo ao da capital, ainda é possível comprar um apartamento com 4% a mais de área privativa, de 79 m². Em Nova Iguaçu (R$ 3.565/m²), o espaço aumenta para 141 m², ou 84% a mais. Em São Gonçalo (R$ 3.205/m²), sobe para 157 m², o que representa um imóvel 105% maior.

– O ganho de espaço e o valor mais baixo da região metropolitana é um dos atrativos para as pessoas saírem da capital, mas continuarem perto dela. O consumidor avalia também a qualidade de vida que pode ter ao morar com mais espaço – diz Lucas Vargas, CEO do VivaReal.

A mesma situação é observada em outras importantes capitais do país em relação às suas Regiões Metropolitanas. Em São Paulo, onde o preço médio do m² é R$ 6.889, o valor para venda de um apartamento de 71 m² com dois dormitórios é de aproximadamente R$ 492 mil. Com este mesmo montante é possível comprar imóveis em média 36% maiores nas cidades do entorno: 82 m² em São Caetano (14% a mais de espaço), 97 m² em Santo André (35%), 101 m² em Diadema (41%), 103 m² em São Bernardo do Campo (44%) e 103 m² em Osasco (44%).

Em Porto Alegre, onde o preço médio do m² é R$ 5.290, o valor para venda de um apartamento de 70 m² com dois dormitórios é de aproximadamente R$ 370 mil. Com esta quantia é possível adquirir imóveis em média 54% maiores nos arredores da capital: 97 m² em Canoas (40% a mais de espaço), 103 m² em Novo Hamburgo (47%), 107 m² em São Leopoldo (53%) e 120 m² em Gravataí (72%).

Em Belo Horizonte, onde o preço médio do m² é R$ 4.405, o valor para venda de um apartamento de 79 m² com dois dormitórios é de aproximadamente R$ 347 mil. Com este dinheiro é possível comprar imóveis em média 48% maiores na região metropolitana: 99 m² em Contagem (26% a mais de espaço), 114 m² em Betim (44%) e 137 m² em Ribeirão das Neves (74%).

China – O investimento no setor de imóveis na China aumentou levemente, com as vendas indicando expansão continuada, informaram os dados oficiais na terça-feira.

O investimento em bens imobiliários subiu 5,4% em termos anuais de janeiro a agosto de 2016, levemente mais alto do que os 5,3% até julho, segundo o Departamento Nacional de Estatísticas (DNE).

Para as propriedades residenciais, o investimento subiu 4,8% ano a ano, respondendo por 66,9% do investido no setor.

As vendas de casas continuaram a crescer de forma estável. Em termos de área, subiram 25,5% até agosto.

Até o fim daquele mês, 708,7 milhões de m² de imóveis ainda não tinham sido vendidos na China, queda de 5,12 milhões ante o mês anterior.

O mercado imobiliário da China se torna cada vez mais desigual, com as cidades principais registrando preços altos e as menores lutando por crescimento.

Essa diferença significa que o governo deve achar o equilíbrio entre frear as bolhas imobiliárias nas cidades grandes e promover as vendas nas menores.

Em uma coletiva de imprensa na terça-feira, o porta-voz do DNE Sheng Laiyun explicou que as cidades adotarão políticas diferenciadas para dirigir expectativas do mercado.

Com informações da Agência Xinhua