A consultoria em gestão Visagio realiza no próximo dia 29, quinta-feira, o II Fórum Nacional de Gente & Gestão, em São Paulo. Com o objetivo de promover a discussão sobre a maturidade do modelo de Gente & Gestão nas empresas, o evento contará com um painel de debates, exposição de cases, além da apresentação dos resultados da 2ª edição da pesquisa “Melhores Práticas em Gente & Gestão”.

Entre os executivos presentes na mesa de debates estão Walter Schalka, CEO da Suzano; Telma Rodrigues, membro do Conselho de Administração da Magazine Luiza; e Newton Ribeiro, CEO da Imaginarium. “Queremos levar aos participantes a visão de quem está tocando o negócio sobre esse modelo de gente e gestão. Como é que o conselho de administração das empresas trata, no seu âmbito, a temática de gestão de pessoas?”, questiona Thales Miranda, Sócio da Visagio.

O evento é gratuito e acontece, das 8h às 13h, no Milenium Centro de Convenções, que fica na Rua Dr. Bacelar, 1.043, na Vila Mariana, em São Paulo. Os interessados devem se inscrever através do site www.forumgenteegestao.com.br. As vagas são limitadas.