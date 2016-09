IGP-M avança na primeira prévia de setembro

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou taxa de variação de 0,38%, na apuração referente ao primeiro decêndio de setembro. No mesmo período de apuração do mês anterior, este índice não registrou variação. A apuração referente ao primeiro decêndio do IGP-M de setembro compreendeu o intervalo entre os dias 21 e 31 do mês de agosto.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) registrou variação de 0,51%, no primeiro decêndio de setembro. No mesmo período do mês de agosto, o índice variou -0,13%. A taxa de variação do índice referente a Bens Finais passou de 0,30% para -0,19%. Contribuiu para este movimento o subgrupo alimentos in natura, cuja taxa passou de -0,49% para -5,04%. O índice correspondente aos Bens Intermediários variou -0,21%, ante -0,30%, no mês anterior. A principal contribuição para este avanço partiu do subgrupo materiais e componentes para a construção,que passou de -0,12% para 0,66%.

O índice referente a matérias-primas brutas registrou variação de 2,12%. No mês anterior, a taxa foi de -0,46%. Entre os itens com taxas em trajetória crescente, destacam-se: soja (em grão) (-7,21% para 0,44%), minério de ferro (-1,14% para 9,27%) e suínos (-4,99% para 8,41%). Em sentido oposto, vale mencionar: milho (em grão) (5,64% para -3,45%), arroz (em casca) (6,07% para 0,11%) e café (em grão) (1,09% para -1,23%).

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apresentou taxa de variação de 0,08%, no primeiro decêndio de setembro. No mesmo período do mês anterior, a taxa foi de 0,33%. Sete das oito classes de despesa componentes do índice registraram decréscimo em suas taxas de variação, com destaque para o grupo transportes (0,47% para -0,10%). Nesta classe de despesa, vale destacar o comportamento do item gasolina, cuja taxa passou de 0,96% para -0,74%.

Também apresentaram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: saúde e cuidados pessoais (0,84% para 0,41%), vestuário (0,85% para -0,27%), alimentação (0,07% para -0,01%), habitação (0,21% para 0,16%), despesas diversas (0,15% para -0,13%) e educação, leitura e recreação (0,42% para 0,40%). Nestas classes de despesa, destacam-se os itens: artigos de higiene e cuidado pessoal (2,09% para -0,09%), roupas (0,83% para -0,49%), laticínios (5,06% para 0,03%),eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos (1,43% para 0,49%), correio e telefone público (2,09% para 0,22%) e hotel (0,94% para -2,36%), respectivamente.

Em contrapartida, apresentou acréscimo em sua taxa de variação apenas o grupo comunicação (-0,06% para 0,00%). Nesta classe de despesa, vale mencionar o comportamento do item tarifa de telefone residencial (-0,26% para 0,00%).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou variação de 0,23%, no primeiro decêndio de setembro. No mês anterior, esse índice apresentou taxa de variação de 0,10%. O índice relativo a materiais, equipamentos e serviços registrou variação de -0,05%. No mês anterior, a taxa foi de -0,11%. O índice que representa o custo da mão de obra apresentou variação de 0,48%. No mês anterior, este índice variou 0,29%.