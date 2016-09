IGP-DI acelera em agosto e IPC-S se setembro registra alta

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) variou 0,43%, em agosto. A variação registrada em julho foi de -0,39%. Em agosto de 2015, a variação foi de 0,40%. A taxa acumulada em 2016, até agosto, é de 6,07%. Em 12 meses, o IGP-DI acumulou alta de 11,27%. O IGP-DI de agostofoicalculado com base nos preços coletados entre os dias 1º e 31 do mês de referência.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) registrou, em agosto, variação de 0,50%. Em julho, a taxa foi de -0,81%. O índice relativo a Bens Finais apresentou variação de 0,52%. No mês anterior, a taxa de variação foi de 0,03%. O principal responsável por este movimento foi o subgrupo alimentos in natura, cuja taxa passou de -3,09% para 1,59%. O índice de bens finais (ex), que resulta da exclusão de alimentos in natura e combustíveis para o consumo, registrou variação de 0,39%, ante 0,47%, no mês anterior.

Nesta apuração, três das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo educação, leitura e recreação (0,50% para 0,92%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item passagem aérea, cuja taxa passou de -3,39% para 4,20%.

Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: alimentação (0,69% para 0,76%) e habitação (0,10% para 0,11%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: frutas (5,61% para 8,45%) e tarifa de eletricidade residencial (-1,14% para -0,63%), respectivamente.

Em contrapartida, os grupos transportes (0,11% para 0,01%), saúde e cuidados pessoais (0,50% para 0,44%), comunicação (0,16% para 0,01%), vestuário (-0,12% para -0,17%) e despesas diversas (-0,08% para -0,10%) apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. Nestas classes de despesa, as maiores contribuições partiram dos itens: gasolina (-0,64% para -0,98%), artigos de higiene e cuidado pessoal (0,62% para 0,08%), tarifa de telefone móvel (0,64% para 0,19%), calçados (-0,08% para -0,46%) e alimentos para animais domésticos (-0,04% para -0,35%), respectivamente. O IPC-S de 07 de setembro de 2016 apresentou variação de 0,34%1, 0,02 ponto percentual (p.p.) acima da taxa registrada na última divulgação. A próxima apuração do IPC-S, com dados coletados até o dia 15 de setembro, será divulgada no dia 16.