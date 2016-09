ICVA registra retração de 6,2% para o varejo em agosto

A receita de vendas do comércio varejista registrou retração de 6,2% em agosto em relação ao mesmo período de 2015, depois de descontada a inflação que incide sobre a cesta de setores do varejo ampliado. É o que aponta o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), divulgado nesta quinta-feira. Em julho, o índice havia registrado queda de 3,8%.

Vale observar que o desempenho do mês de agosto deste ano foi prejudicado pelo calendário, já que teve um fim de semana a menos que agosto de 2015. O sábado é o dia mais forte de vendas na semana. Ajustados estes efeitos de calendário o índice aponta retração menos acentuada, de 5,1%.

Em termos nominais, o indicador mostra alta de 3,7% agosto contra um ano antes, patamar menor em relação ao apurado em julho (+5,2%). Descontados os efeitos de calendário, o índice aponta estabilidade na receita de vendas do varejo em 4,9% na evolução anual.

A inflação no varejo, ajustada ao mix e pesos dos setores que compõem o ICVA, registrou alta de 10,5% em agosto no acumulado dos últimos 12 meses, puxada principalmente por passagens aéreas e hotéis. O número mostra aceleração em relação aos 9,2% registrados em julho.

Importante observar que a cesta de compras no varejo ampliado não inclui itens como energia elétrica, aluguel e condomínio, que são contemplados no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Este último registrou alta de 9,0% no acumulado dos últimos 12 meses encerrados em agosto.

A realização dos Jogos Olímpicos em agosto deu fôlego ao varejo no Rio de Janeiro. O estado e, particularmente, a capital fluminense tiveram crescimento acima da média do restante do país e puxaram o ICVA do mês para cima. Destacaram-se os setores de recreação e lazer, aluguel de veículos e alimentação em bares e restaurantes, todos apresentando crescimentos notáveis na comparação com o mesmo mês do ano passado.

O impacto no varejo brasileiro como um todo, entretanto, foi modesto, dado que o fenômeno foi limitado à cidade do Rio e a alguns setores ligados ao turismo e lazer.

De um modo geral, todos os setores apresentaram retração em agosto sobre um ano antes. Dentro do bloco que representa os bens não duráveis, o setor de supermercados e hipermercados desacelerou novamente na passagem mensal e apresentou retração mais forte que a média do varejo como um todo. O mesmo ocorreu com postos de combustível. Já o setor de drogarias e farmácias, como de costume, puxou a média do índice para cima, mas também desacelerou de julho para agosto. Vale ressaltar que estes setores apresentam inflação acima de dois dígitos.

O grupo de setores de serviços, embora, em sua maioria, com comportamento negativo, ficou acima da média do varejo em agosto e apresentou desempenho bastante heterogêneo. Turismo e transporte demonstrou retração em relação a um ano antes e também desacelerou de julho para agosto. já o setor de recreação e lazer foi o que mais cresceu no último mês – claramente impactado pela Olimpíada. Alimentação em bares e restaurantes também acelerou na passagem mensal, embora ainda apresente retração na comparação ano contra ano.

Por fim, o conjunto de setores de bens duráveis e semiduráveis continua a se comportar negativamente. Vestuário, que havia registrado recuperação em maio e junho, voltou a desacelerar, bem como materiais para construção. No mês de agosto, houve sinal de melhora no setor de móveis, eletroeletrônicos e lojas de departamento.

Em agosto, todas as regiões brasileiras registraram queda no varejo, medida pelo ICVA deflacionado. As regiões Norte e Nordeste apresentaram, respectivamente, retração de 9,7% e 6,8%. O varejo ampliado no Centro-oeste caiu 6,3% no período, seguido pelas regiões Sudeste e Sul, com baixas de 6,1% e 5,0% respectivamente.

Pelo ICVA nominal, que não considera o desconto da inflação, a Região Sul registrou alta de 4,7% e o Sudeste cresceu 4,1% na comparação com agosto de 2015. Já as regiões Centro-oeste e Nordeste apontaram, ambas, alta de 2,5% na mesma base de comparação. Ainda pelo mesmo conceito, a Região Norte computou crescimento nulo no mês.

Em agosto o IPC de Salvador apresentou alta de 0,82%

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Salvador apresentou, em agosto, aumento de 0,82%, variação superior à apurada no mês anterior (0,19%). Em agosto de 2015, o IPC havia registrado variação de -0,53%, segundo dados da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan).

No acumulado dos últimos 12 meses (de setembro de 2015 a agosto de 2016), a taxa situou-se em 11,01%, resultado superior ao acumulado nos 12 meses imediatamente anteriores (de agosto de 2015 a julho de 2016), que foi 9,52%.

Em agosto 2016, os produtos/serviços que tiveram maiores contribuições positivas na formação da taxa, com suas respectivas variações de preços, foram: cruzeiro marítimo (65,38%), pacote turístico (14,18%), passagem aérea (36,44%), televisor (34,38%), óculos e lentes (15,40%), leite em pó (8,45%), curso de informática (9,40%), calça comprida masculina (6,38%), calça comprida feminina (8,21%), saia feminina (15,69%). Em contrapartida, os produtos cujos preços exerceram maiores pressões negativas foram: gasolina (-4,57%), camisa masculina (-10,71%), empregado doméstico (-2,48%), refeição a la carte (-2,76%), refrigerador (-10,33%), perfume (-2,63%), cebola (-19,35%), móvel para sala (-2,76%), cabeleireiro (-2,51%), camiseta, blusa e blusão femininos (-2,80%).

Ressalte-se que, no mês de agosto, dos 375 produtos/serviços pesquisados pela SEI, 126 registraram baixa nos preços, 83 não tiveram alterações e 166 apresentaram acréscimo.

Levando-se em conta apenas os reajustes individuais, os produtos cujos preços mais variaram positivamente em agosto do ano corrente foram: limão (70,96%), cruzeiro marítimo (65,38%), passagem aérea (36,44%), televisor (34,38%), cinto feminino (29,43%), freezer (25,44%), saia infantil (23,69%), calça comprida infantil (22,52%), batedeira de bolo (21,92%) e cinto masculino (21,42%).

Em agosto, dos sete grandes grupos que compõem o IPC/SEI, seis registraram aumentos, enquanto um variou negativamente. Houve acréscimos nos grupos artigos de residência (2,49%), despesas pessoais (2,45%), vestuário (1,30%), saúde e cuidados pessoais (0,80%), habitação e encargos (0,23%) e alimentos e bebidas (0,19%). Já no grupo transporte e comunicação observou-se a variação negativa de -0,06%.