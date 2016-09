Ibovespa sobe ajudada por Vale

O Ibovespa subiu 0,58%, a 58.236 pontos nesta quinta-feira, com Petrobras e Vale entre as maiores contribuições positivas, enquanto agentes financeiros aguardam novas sinalizações sobre medidas econômicas do governo. O volume financeiro somou R$ 7,75 bilhões.

Ações de empresas que se beneficiam da queda dos juros também ajudaram nos ganhos, após o Banco Central manter a Selic em 14,25% na véspera e deixar aberta a possibilidade de flexibilização da política monetária mais cedo do que o esperado.

O foco no mercado brasileiro agora se divide entre a expectativa de medidas efetivas para recuperação da economia brasileira passado o processo de impeachment e os próximos passos da autoridade monetária dos Estados Unidos.

A Vale fechou com as preferenciais em alta de 2,97% e as ordinárias com ganho de 2,95%, apesar do recuo do minério de ferro na China e em meio a dados melhores sobre a indústria chinesa.

A Petrobras encerrou com as preferenciais em alta de 1,17% e as ordinários com ganho de 0,88%, também ignorando a queda do petróleo. O BTG Pactual elevou a recomendação da estatal para “compra”.

A Suzano saltou 6,96%, melhor performance do Ibovespa, com o setor de papel e celulose como um todo no azul, apoiado na valorização do dólar ante o real. As ações do segmento figuram entre os poucos papéis do Ibovespa com queda acumulada em 2016.

A CCR subiu 4,34%, dado o cenário mais favorável para flexibilização de juros e expectativa de pacote de novas concessões de infraestrutura. Ecorodovias terminou com alta de 2,40%.

A Ambev subiu 2,5%, após dados mostrarem forte avanço na produção de cerveja em agosto sobre julho, apesar de leve recuo na comparação anual. A Ultrapar recuou 3% e também pesou no Ibovespa, anulando boa parte dos ganhos apurados em agosto.

Dólar

O dólar fechou em alta frente ao real nesta quinta-feira, com investidores adotando cautela à espera de novas sinalizações sobre avanços no campo fiscal depois da confirmação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e em busca de novas pistas sobre quando os juros norte-americanos voltarão a subir.

A moeda norte-americana subiu 0,63%, a R$ 3,2495 na venda, após bater R$ 3,2642 na máxima do dia.

“Existe o mal estar causado pelas divergências vistas ontem entre PSDB e PMDB na votação do impeachment, o que pode dificultar as aprovações do ajuste fiscal no governo (do presidente Michel) Temer”, disse o superintendente geral de câmbio da corretora SLW, João Paulo de Gracia Correa

Analistas da consultoria de risco político Eurasia Group esperam que o PSDB continue exercendo pressão sobre o PMDB, mas acreditam que a coalização deve continuar.

A cautela também veio com a expectativa pelos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, no dia seguinte, onde agentes de mercado buscarão pistas sobre o momento da próxima alta de juros na maior economia do mundo.

Declarações recentes de membros do Fed levaram o mercado a ver mais chances de alta de juros nos EUA ainda em setembro. Juros mais elevados tendem a atrair para a maior economia do mundo ativos atualmente investidos em países como o Brasil.

O Banco Central voltou a vender nesta manhã a oferta total de até 10 mil swaps reversos, que equivalem a compra futura de dólares.