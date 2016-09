Ibovespa sobe 2,4% para máxima em 2 anos

O Ibovespa subiu 2,37 por cento, a 59.616 pontos, maior nível desde 5 de setembro de 2014, após números do mercado de trabalho dos Estados Unidos esfriarem as apostas em uma alta iminente dos juros norte-americanos.

As ações da Petrobras contribuíram fortemente para o avanço do índice, apoiadas na elevação do petróleo no exterior e dados sobre a adesão ao plano de demissão da companhia.

O volume financeiro alcançou R$ 7,65 bilhões. Na semana, o índice subiu 3,3%.

Nos EUA foram criados 151 mil postos de trabalho no mês passado, excluindo o setor agrícola, segundo o Departamento de Trabalho, ante expectativas de analistas de geração de 181 mil vagas. A taxa de desemprego seguiu em 4,9%.

Os números corroboraram argumentos de que o Federal Reserve, banco central norte-americano, não precisa se apressar para dar mais um passo no processo de alta de juros naquele país.

“A discussão de quando e quantas altas de juros serão promovidas pelo Fed tem direto impacto na alocação de ativos no mundo, impactando assim a demanda por ativos de risco (como os brasileiros)”, disse a Lerosa Investimentos em nota a clientes.

A Petrobras fechou com as ações ordinárias em alta de 5,11% e as preferenciais com ganho de 4,38%, ambas nas máximas desde maio de 2015, beneficiadas pelo avanço do petróleo e números mostrando que 11.704 empregados aderiram ao Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV).

A Vale encerrou com as preferenciais em alta de 3,96% e as ordinárias com valorização de 4,59%, favorecidas pela alta dos preço do minério de ferro na China.

A Usiminas saltou 10,17%, em sessão de forte alta das siderúrgicas, diante da alta do preço do aço, com movimento também influenciado pelo beta elevado dos papéis do setor, que faz com que oscilem com mais intensidade que a média do mercado. CSN subiu 10,23%, no melhor desempenho do índice.

O Itaú Unibanco avançou 1,46%, para nova máxima histórica de fechamento, a R$ 36,72, dando suporte ao viés positivo no pregão local, dada a relevante fatia que detém na composição do Ibovespa, mas foi Banco do Brasil que liderou os ganhos entre os bancos, com elevação de 3,76%.

A Multiplan ganhou 4,22%, após assinar compromisso para ampliar a participação no BarraShopping, no Rio de Janeiro, e no MorumbiShopping, em São Paulo.

A Cemig encerrou com acréscimo de 5,15%, ainda apoiada na decisão de seu Conselho de Administração de autorizar monetização de até 40,7 milhões de units da Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa).

A Gol, que não está no Ibovespa, saltou 9,03%, após acordo com a GE Capital Aviation Services relativo ao arrendamento comercial de 12 aeronaves, segundo o qual a Delta Air Lines assumirá determinados direitos e obrigações. A Oi, também fora do Ibovespa, fechou com as preferenciais em alta de 11,46% e as ordinárias com ganho de 5,33%.

Dólar

O dólar avançou 0,12%, a R$ 3,2534 na venda, após chegar a R$ 3,2709 na máxima e R$ 3,2245 na mínima do dia. A moeda norte-americana acumulou queda de 0,57% frente ao real na semana.

“O (cenário) político neste momento está mais incerto do que o mercado esperava quando imaginava como seria o pós-impeachment. Isso compensou um pouco o efeito do relatório de emprego dos Estados Unidos”, disse o operador da corretora B&T Marcos Trabbold.

O dólar encerrou longe das máximas do dia, após a economia norte-americana criar 151 mil vagas fora do setor agrícola no mês passado, abaixo de expectativas.

O número pegou muitos operadores no contrapé, após os dados da ADP –que incluem apenas o setor privado– apresentarem resultado forte no mesmo período.

O Banco Central brasileiro voltou a vender a oferta total de até 10 mil swaps reversos, que equivalem a compra futura de dólares.