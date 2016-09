Ibovespa fecha em alta de 1,5% com cenário externo favorável

O Ibovespa subiu 1,49%, a 57.909 pontos nesta quinta-feira, acompanhando o viés positivo das praças financeiras no exterior, com as ações Petrobras entre as maiores contribuições positivas para a sessão. O volume financeiro, porém, somou apenas R$ 5,48 bilhões, abaixo da média do ano, de R$ 7 bilhões.

No exterior, dados econômicos dos Estados Unidos mais fracos do que o esperado ajudaram a reduzir as apostas na alta dos juros norte-americanos já na próxima semana. Em Wall Street, a forte alta das ações da Apple endossou ganhos dos principais índices acionários, com o S&P 500 fechando com acréscimo de 1,01%.

A Petrobras fechou com as ações preferenciais em alta de 3,05% e as ordinárias com ganho de 2,34%, acompanhando o avanço do petróleo, enquanto agentes financeiros aguardam a apresentação do plano estratégico da estatal. O Bank of America Merrill Lynch elevou o preço-alvo das ações da companhia, citando estimativas mais elevadas para o fluxo de caixa.

A Telefônica Brasil avançou 2,75% e a Energias do Brasil valorizou-se 2,58%, ajudadas pela decisão de estrategistas do Itaú BBA de incluírem as respectivas ações em sua lista de compras de Brasil.

A BM&FBovespa ganhou 3,50%, melhor desempenho do índice, em nova sessão de recuperação, embora ainda contabilize perda de mais de 4% em setembro. Na mesma linha, Kroton corrigiu parte de perdas recentes e fechou com acréscimo de 2,6%.

O Itaú Unibanco subiu 2,17% e Bradesco PN fechou com elevação de 2,73%, beneficiados pelo ambiente positivo generalizado, endossando os ganhos do Ibovespa em razão da fatia relevante que ambos detêm no índice.

Hypermarcas subiu 2,73%. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou na quarta-feira, mediante condições, a operação de venda da sua divisão de preservativos.

A Vale fechou com as ações preferenciais em alta de 0,14% e as ordinárias estáveis, tendo como pano de fundo comentários do ministro de Minas e Energia de que confia retomada das operações da mineradora Samarco, mas que o custo será bilionário. A Vale divide o controle na Samarco com a BHP Billiton.

A Fibria caiu 1%, em sessão de fraqueza do setor de papel e celulose, em meio ao declínio do dólar ante o real e perspectivas ainda desfavoráveis quanto a uma recuperação dos preços de celulose.

Dólar

O dólar recuou 1,24%, a R$ 3,3017 na venda, depois de subir 2,89% nos dois pregões anteriores. Na mínima do dia, o dólar marcou R$ 3,2960 e, na máxima, R$ 3,3681.

Na primeira etapa de negociações, a moeda marcou um vaivém, ora operando em baixa, ora em alta, firmando-se em queda apenas à tarde. Segundo operadores, houve um forte fluxo de saída que pressionou as cotações mais cedo e adiou a reação aos dados dos EUA.

”O mercado está de olho no exterior, mas os investidores aproveitam os momentos. Hoje, por exemplo, houve uma janela de oportunidade”, comentou o operador da corretora Spinelli José Carlos Amado.

Zerado o fluxo de saída, o mercado ficou livre para digerir os dados e o noticiário. “A trégua no exterior depois dos dados norte-americanos deu a deixa para uma realização de lucros aqui no Brasil”, afirmou o operador de uma corretora nacional.

O Banco Central vendeu todo o lote de 5 mil contratos de swap cambial reverso.