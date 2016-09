Ibovespa fecha em alta de 0,67% com impulso da Petrobras

O Ibovepa subiu 0,67%, a 57.736 pontos nesta terça-feira, com as ações da Petrobras entre os maiores ganhos, após a estatal de petróleo divulgar seu plano de negócios, e tendo como pano de fundo o viés positivo de bolsas no mercado externo. O giro financeiro somou R$ 5,32 bilhões.

No exterior, os principais índices acionários foram guiados por expectativas quanto ao resultado da reunião do Federal Reserve na quarta-feira, com Wall Street encerrando ligeiramente no azul diante de apostas de manutenção dos juros norte-americanos.

O mercado espera pelos comentários da chair do Fed, Janet Yellen, após o anúncio da decisão, em busca de indicações sobre o momento em que a autoridade monetária vai voltar a subir juros na maior economia do mundo.

Investidores ainda aguardam o desfecho da reunião de política monetária do banco central do Japão, também na quarta-feira.

A Petrobras PN subiu 3,45% e Petrobras ON avançou 1,07%, em meio à repercussão favorável da revisão do plano estratégico da companhia, com redução de 25% no plano de investimento para o período entre 2017 e 2021.

O Bradesco PN subiu 1,1%, em sessão positiva para o setor bancário, tendo no radar o acordo com a justiça do Distrito Federal para a oferta de garantias de até R$ 104 milhões relacionada à operação Greenfield, da Polícia Federal.

A Smiles teve alta de 2,32%. Na véspera, a empresa indicou o novo diretor financeiro e de relações com investidores, Marcos Pinheiro Filho, nome bem recebido pelos analistas.

A JBS avançou 1,17$. Na véspera, a companhia de alimentos deu início ao embarque de carne bovina in natura para os Estados Unidos, seguindo a rival Marfrig, que recuou 1,33%.

A Eletrobras, que não está no Ibovespa, subiu 1,97%. Repercutiu na sessão a informação de que a empresa deve quitar até a próxima semana dívidas milionárias de suas subsidiárias de distribuição de energia junto à hidrelétrica de Jirau e a aprovação pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) dos reajustes tarifários anuais de suas controladas Cepisa, que atende o Piauí, e Ceal, responsável pelo fornecimento no Alagoas.

Dólar

A moeda norte-americana recuou 0,53%, a R$ 3,2610 na venda, depois de cair quase 1% ao longo do pregão e bater R$ 3,2458 na mínima do dia. O dólar futuro cedia cerca de 0,45% no final desta tarde.

“Temos visto fluxo de fundos estrangeiros, já que a perspectiva de não haver aumento de juros nos EUA e corte de taxa pelo banco central japonês deixa o mundo mais líquido, com investidores atrás de retornos mais atrativos”, comentou o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.

O Banco Central vendeu esta manhã todo o lote de 5 mil contratos de swap cambial reverso, equivalente à compra futura de dólares.